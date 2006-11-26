امید زیادی به کسب مدال تیم سپک تاکرا داریم/ تایلند و فیلیپین رقیبان اصلی ما هستند

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در حاشیه اردوی تیم ملی سپک تاکرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به حضور شایسته تیم ملی سپک تاکرا درمسابقات جهانی تایلند و کسب عنوان سومی این بازیها امیدواری بیشتری نسبت به افتخار آفرینی تیم تیم ملی در مسابقات آسیایی دوحه قطر داریم.

فاطمی نسب با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه انجام می دهیم اظهار داشت: امیدواریم نخستین حضور تیم ملی در رقابتهای آسیایی با مدال آوری همراه باشد.

فاطمی نسب در خصوص ترکیب تیم اعزامی به بازیهای دوحه گفت: تیم ملی با 4 بازیکن در دو رشته دبل و دراگا به بازیهای آسیایی اعزام خواهد شد. این تیم را هکتور سرمربی فیلیپینی و یک سرپرست همراهی خواهند کرد.