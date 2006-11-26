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۵ آذر ۱۳۸۵، ۱۲:۱۵

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در گفتگو با مهر:

امید زیادی به کسب مدال تیم سپک تاکرا داریم/ تایلند و فیلیپین رقیبان اصلی ما هستند

امید زیادی به کسب مدال تیم سپک تاکرا داریم/ تایلند و فیلیپین رقیبان اصلی ما هستند

سیدباقرفاطمی نسب گفت: تیم ملی سپک تاکرا از آمادگی بالایی برخوردار است و امیدواری زیادی به کسب مدال در بازیهای آسیایی دارد.

سرپرست فدراسیون ورزشهای همگانی در حاشیه اردوی تیم ملی سپک تاکرا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود:  با توجه به حضور شایسته تیم ملی سپک تاکرا درمسابقات جهانی تایلند و کسب عنوان سومی این بازیها امیدواری بیشتری نسبت به افتخار آفرینی تیم تیم ملی در مسابقات آسیایی دوحه قطر داریم.

فاطمی نسب با بیان اینکه ما تمام تلاش خود را برای کسب نتیجه انجام می دهیم اظهار داشت: امیدواریم  نخستین حضور تیم ملی در رقابتهای آسیایی با مدال آوری همراه باشد.

فاطمی نسب در خصوص ترکیب تیم اعزامی به بازیهای دوحه گفت: تیم ملی با 4 بازیکن در دو رشته دبل و دراگا به بازیهای آسیایی اعزام خواهد شد.  این تیم را هکتور سرمربی فیلیپینی و یک سرپرست همراهی خواهند کرد.

سرپرست موقت فدراسیون ورزشهای همگانی با اشاره به اینکه ما حریفان سرسختی در این مسابقات داریم خاطر نشان کرد: حریفان اصلی تیم ما را دو کشور تایلند و فیلیپین تشکل می دهند. این دوکشور بسیار قدرتمند هستند. با این حال شانس مدال ما با در گرفتن کسب عنوانی سومی در رقابتهای قهرمانی جهان در یک ماه پیش و آمادگی خوب در ترکیب تیم امیدواریم بتوانیم به چند مدال آسیایی هم در این رشته دست یابیم.

کد مطلب 411634

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