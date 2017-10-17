نفرات برتر سوگواره عکس عاشورایی طبس معرفی شدند/ارسال ۱۱۰۰ اثر

سید حمید حقی در حاشیه اختتامیه این جشنواره در گفتگو با مهر گفت: در سال های ابتدایی برگزاری این سوگواره با همت هنرمندان طبس و بویژه بسیج هنرمندان برگزار می شد.

وی افزود: همان تیم با ادامه مسیر و با حمایت هایی از سمت موسسات و ادارات، اشخاص حقیقی و حقوقی و هیئات مذهبی توانست این سوگواره را به هفتمین دوره برساند که حامی اصلی این دوره نیز اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی با بیان اینکه عکس و عکاسی از نظر اندیشمندان این حوزه، رسانه ای گرم است گفت: مادامی که عکسی را در زمان های متفاوت نگاه می کنیم و در منظر چشم ما است همچنان می تواند به تولید پیام خود ادامه دهد و چه بسا با نگاه کردن به عکسی پیام هایی با ابعاد بیشتر دریافت کنیم.

به عقیده وی در بحث ارتباطات امروز بواسطه تسهیل شدن ارتباطات و رد و بدل شدن پیام ها، عکس جایگاه ویژه ای پیدا کرده و به سبب فضای رسانه ای برخط باعث شده که عکس اهمیت دوچندانی پیدا کند.

دبیر هنری هفتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس با اشاره به انتشار عکسی خاص از لحظه اسارت شهید حججی در فضای مجازی و در سایر رسانه گفت: این اتفاق که قبل از محرم در ایران صورت گرفت، موج عجیبی را بلحاظ فرهنگی در جامعه ایجاد کرد.

وی ادامه داد: دیده شدن آن عکس توسط مردم شوری در جامعه ایجاد کرد و انگار این شهید بزرگوار نماد تاریخ تشیع و همه تاریخ مظلومیت برحق اسلام بود و فردی که وی را به اسارت گرفته بود چهره تمام آن دسیسه ها و ناحقی هایی بود که در طول تاریخ بشریت اتفاق افتاده بود.

حقی افزود: تصور کنید اگر برای شهید حججی چنین اتفاقی می افتاد و از ایشان تصویری موجود نمی بود شاید تاثیرگذاری عمیق اینچنینی به جای نمی گذاشت.

وی با بیان اینکه در پی این اتفاق لایه های مختلف جامعه و حتی گروه های سیاسی، با تفکرات متفاوت مواضع مثبت و خوبی گرفتند و تاثیرات مثبت بسیاری در همگرایی جامعه ایجاد کرد، گفت: همه این ها و آن ایثار و شهادت و تفکری که به جامعه منتقل شد حاصل محملی بود که آن را ایجاد کرد و همچنین رسانه عکس، تصویر آنی از این اتفاق و انتشارآن نیز نقش غیرقابل انکاری در این ماجرا داشت.

حقی یکی از بهترین موضوعاتی که می شود در مورد آن عکاسی و تولید محتوا کرد را محرم و عاشورا و آیین و مراسماتی که در نکوداشت آن برگزار می شود عنوان کرد.

وی افزود: این آیین بعضا در قالب مراسماتی سمبلیک اجرا می شود که در لایه های زیرین آن ایدئولوژی و عقیده افراد است و عکس ها خیلی خوب می توانند به این موضوع بپردازند.

وی ادامه داد: عکاسی می تواند با مکاشفه، لایه های عمیق تری از تفکرات مردم از این موج علاقه مندی و حس و حالی که این نهضت در طول تاریخ ایجاد کرده است را ثبت کند و باعث ماندگاری این مناسک و گسترش و بسط آن شود.

دبیرهنری سوگواره عکس عاشورایی طبس با بیان اینکه ما نیز از این موضوع بهره گرفتیم و آن را تبدیل به رویدادی هنری نمودیم که هرساله در ایام محرم به لطف و کمک دوستان هنرمند طبسی شکل گرفته است گفت: با انتشار فراخوان شاهد آن هستیم که عکس های زیادی از سرتاسر کشور و حتی آثاری از خارج از کشور برای ما ارسال می شود که البته کار ما را سخت می کند و امیدوارم حمایت ها به شکلی شود که بتوانیم این مراسم را در سطح ملی برگزار کنیم.

وی هدف اصلی هیئت داوران وگروه برگزارکننده این سوگواره را پاسداشت و بزرگداشت این آیین بوسیله هنر دانست و تصریح کرد: در کنار آن درصدد گسترش فهم بصری بیننده های این آثار و از طرفی دیگر افزایش توانایی عکاسان و هنرمندان طبسی نیز هستیم.

حقی بیان داشت: امروزه بواسطه رسانه ای همچون تلفن همراه که برای همه امکان عکاسی را فراهم کرده است برای سوگواره دوبخش درنظر گرفتیم که بخش اول عکاسی با دوربین عکاسی است که طبیعتا مورد توجه عکاسان قرار می گیرد و در بخش تلفن همراه اکثرا توده مردم هستندکه در آن شرکت می کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: در طول این هفت سال شاهد بودیم که نگاه ها از یک نگاه ساده به ظاهر این مراسم کم کم به ثبت لحظات خاص و درونی تر و معرفت بیشتر تبدیل می شود.

دبیر هنری سوگواره عکس عاشورایی طبس با اشاره به اینکه این مراسم علاوه براینکه قدم کوچکی برای کمک به بسط وگسترش هنر عکاسی در طبس است، گفت: حاصل کارها نشان می دهدکه هم به لحاظ استقبال از برنامه و ارسال تعداد آثار و هم به لحاظ کیفیت هدف تا حدودی برآورده شده است و ما مشوق هایی مثل جوایز بهتر و استفاده از هیئت داوران در سطح ملی و شناخته شده نیاز داریم که امید داریم در آینده بتوانیم این خواسته ها را عملی کنیم.

حقی نکته حائز اهمیت در این دوره را رشد آثار از نظر کیفیت دانست که داوری را سخت نموده بود گفت: تفاوت خیلی چشمگیری بین آثار نبود و بعضا انتخاب آن توسط داوران مشکلات خاصی را داشت که این اتفاق نشان دهنده رشد کلی این جریان است.

وی بیان کرد: در بخش تلفن همراه بیش از ۶۰۰ اثر از ۱۹۰ عکاس و دربخش دوربین بالغ بر ۵۰۰ اثر از ۶۵ عکاس به دبیرخانه هفتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس ارسال شد.

دبیر هنری سوگواره عکس عاشورایی طبس افزود: با برگزاری مراسم اختتامیه هفتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس و اعلام اسامی افراد برگزیده، این سوگواره به کار خود پایان داد.

به گفته وی در بخش دوربین عکاسی به ترتیب فاطمه قنبری، عباس زمانیان و علی طوافی مقام اول،دوم وسوم هفتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس را کسب نمودند.

همچنین حقی آثار هادی یوسف زاده، نیلوفر محمودیان و حسین حسنی مقدم را در بخش تلفن همراه به عنوان آثار برگزیده معرفی کرد.

وی ادامه داد: جایزه ویژه شهرداری را، جمال کریمیان از طبس و هادی کارگر مقدم از قاین از آن خود کردند.

از برگزیدگان هفتمین سوگواره عکس عاشورایی طبس با اهداء تندیس سوگواره، لوح تقدیر وجایزه نقدی تجلیل شد.