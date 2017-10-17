به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسوی صبح سه شنبه در همایش «مبانی تحکیم خانواده اسلامی» با اشاره به اینکه دشمنان به دنبال این هستند که بنای انسان ساز خانواده، بنای ایمان و تقوا را در هم شکنند و برنامه های متعددی را به کار گرفتند و تا حدودی موفق شده اند، اظهار داشت: از مهدکودک گرفته تا مدرسه و دانشگاه و تا همه بلاد اسلامی به ویژه نظام جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده اند.

وی با بیان اینکه در این مسیر کارهای فراوانی را دشمن انجام داده و چالش های فراوانی را پیش روی ما گذاشته است، انواع روش ها را برای انهدام بنیان خانواده به کار می گیرند، تصریح کرد: فزون یافتگی طلاق، افت و کاهش ازدواج و بالا رفتن سن جوانانی که به ازدواج تن نمی دهند، اختلافات خانواداگی و ... همه آثاری است که به دنبال تحریک ها و فعالیت های فساد انگیز دشمن و دست های آلوده در داخل کشور پدید آمده است تا آنجا که امروز بحث انقلاب جنسی را راه می اندازند.

معاون فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با طرح این سوال که ما ائمه جمعه به عنوان منادیان تبلیغ و ایمان چه وظایفی در قبال این هجوم بی رحمانه دشمن نسبت به خانواده داریم، ادامه داد: لازم است هم اندیشی کنیم برنامه ریزی کنیم و فعالیت هایی را در مقابله با این حرکت توفنده دشمن داشته باشیم.

حجت الاسلام موسوی با تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف ائمه جمعه است و باید آن را جدی بگیریم، افزود: معرفی خانواده های مومن و صالح که شهید حججی ها از آنها برمی آیند و چشم و چراغ ملت می شوند در نماز جمعه ضرورت دارد.

وی ادامه داد: خطبه ها را در سمت و سوی سخنان اهل بیت و پیرامون خانواده مطرح کنیم تا یک گفتمان خانواده و حجاب و عفاف شکل بگیرد.