ادعای جدید سرویسهای اطلاعاتی اسرائیل درباره اقدامات حزب الله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجله تایم، رژیم صهیونیستی ادعا کرده است : با وجود تلاشهای دولت لبنان و سازمان ملل متحد برای خلع سلاح حزب الله، ایران همچنان تجهیزات نظامی در اختیار این حزب قرار می دهد.

برهمین اساس سرویس اطلاعاتی اسرائیل مدعی است پس از پایان جنگ 33 روزه این رژیم علیه لبنان، نیروهای حزب الله هم اکنون نیمی از تجهیزاتی را که در این جنگ استفاده کرده بودند؛ مجددا" جایگزین کرده اند و این سلاح ها را از طریق سوریه و ایران در اختیار گرفته اند.

از سوی دیگر سرویس اطلاعاتی عربستان و برخی مقامهای اطلاعاتی حاضر در لبنان مدعی شده اند که حزب الله هم اکنون تمام سلاح های استفاده شده در جنگ 33 روزه را جایگزین کرده است.

براساس این گزارش، هرچند پیش از این بسیاری ازتحلیلگران سیاسی در کشورهای عربی، کمکهای تسلیحاتی ایران به حزب الله را امری غیرممکن دانسته اند، اما همچنان رژیم صهیونیستی مدعی است ایران حامی اصلی حزب الله است و کمکهای نظامی ایران از طریق سوریه در اختیار حزب الله قرار می گیرد.

این رژیم ادعا کرده است که چندین بار جاده هایی را که از طریق آنها کمکهای ایران در اختیارحزب الله قرار می گیرد؛ بمباران کرده ، اما همچنان سلاحهای ایرانی به لبنان فرستاده می شوند.

مجله تایم درادامه به نقل از این سرویس ها مدعی شد که افسران ارشد حزب الله در سفارت ایران در سوریه مشغول به کارند و نیازهای آنها از طریق این سفارت خانه تامین می شود.

از سوی دیگر این مجله نوشت : عربستان نیز نگران تحرکات حزب الله و کمکهای ایران به این گروه است و مدعی است که ایران درتلاش است دولت لبنان را سرنگون کرده و به جای آن یک دولت شیعی روی کار آورد. بر همین اساس یکی از مهمترین محور های گفتگوهای امروز دیک چنی با ملک عبدالله بن عبدالعزیز درباره نگرانی عربستان ازفعالیت های شیعیان در عراق ، فعالیت های حزب الله و حمایت های ایران از این گروه خواهد بود.

همچنین سرویس اطلاعاتی اسرائیل مدعی است که ایران و سوریه تمام تلاش خود را به کار بسته اند تا مسیر تحقیقات درباره قتل رفیق حریری نخست وزیراسبق لبنان را منحرف کنند و این در حالی است که اغلب کارشناسان سیاسی در مسائل خاورمیانه با نظر اسرائیل در این رابطه مخالفند.



یاد آور می شود آمریکا نیز چندی پیش با همسو کردن نیروهای موسوم به 14 مارس با سیاستهای خود، اتهامات مشابهی را علیه ایران و سوریه عنوان کرده بود.