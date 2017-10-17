به گزارش خبرنگار مهر، ساسان رستمی صبح سه شنبه در بازدید از پروژه لکه گیری آسفالت محور اسدآباد - کنگاور اظهار داشت: تاکنون ۶ کیلومتر روکش و ۱۳ هزار متر مربع لکه گیری در این محور انجام شده است.

ساسان رستمی افزود: این اقدام در مدت ۱۵ روز انجام گرفته و در صورت مساعد بودن شرایط آب و هوایی پروژه تا پایان فصل کاری ادامه خواهد داشت.

وی همچنین به لکه گیری راه های آسفالته شهرستان اسدآباد اشاره و عنوان کرد: طی نیمه نخست امسال یک هزار و ۶ مترمربع لکه گیری راه های آسفالته، ۷۰۰ متر مربع موج تراشی سطوح آسفالته، ۲۸ کیلومتر رگلاژ و تسطیح شانه راه های آسفالته و ۱۶ کیلومتر شانه سازی راه های آسفالته از سوی این اداره در محورهای این شهرستان اجرایی شده است.

رستمی در ادامه اصلاح قیرزدگی و درزگیری در راه های آسفالته، پاک کردن و تنظیم قنوها با گریدر، تنقیه و لایروبی پل ها، پاک سازی شانه و حریم راه از نخاله و زباله، اصلاح تقاطع‌ها و اصلاح شیب شیروانی را از دیگر اقدامات انجام شده در ۶ ماهه نخست سال عنوان کرد. ‌