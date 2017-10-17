  1. سیاست
  2. دولت
۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۷

در دیدار با نماینده فرانسه در امور سوریه؛

ولایتی: آمادگی همکاری با فرانسه را در زمینه های مختلف داریم

ولایتی: آمادگی همکاری با فرانسه را در زمینه های مختلف داریم

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری گفت: ما همیشه آمادگی داریم که با فرانسه در مسائل مختلف همکاری داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری صبح امروز در دیدار با فرانک ژله نماینده فرانسه در امور سوریه اظهار کرد: ما همیشه آمادگی داریم که با دوستان فرانسوی در خصوص مسائل مختلف و مشترک همکاری داشته باشیم.

وی افزود: هر دو کشور از فرهنگ و تاریخ قدیمی و عمیقی برخوردار هستند و مردم ما غرب و اروپا را به اسم فرانسه می شناسند یعنی به غربی ها فرنگی می گویند. اولین برخورد ما با کشورهای اروپای جدید با فرانسه بوده است.

ولایتی تصریح کرد: در میان تاریخ روابط کشورها، کمتر رابطه ای به سابقه روابط ایران و فرانسه است و ارتباط امروز ما هم بر اساس حسن سابقه دو طرف است.

کد مطلب 4116407
محمد مهدی ملکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها