ولایتی: آمادگی همکاری با فرانسه را در زمینه های مختلف داریم

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری صبح امروز در دیدار با فرانک ژله نماینده فرانسه در امور سوریه اظهار کرد: ما همیشه آمادگی داریم که با دوستان فرانسوی در خصوص مسائل مختلف و مشترک همکاری داشته باشیم.

وی افزود: هر دو کشور از فرهنگ و تاریخ قدیمی و عمیقی برخوردار هستند و مردم ما غرب و اروپا را به اسم فرانسه می شناسند یعنی به غربی ها فرنگی می گویند. اولین برخورد ما با کشورهای اروپای جدید با فرانسه بوده است.

ولایتی تصریح کرد: در میان تاریخ روابط کشورها، کمتر رابطه ای به سابقه روابط ایران و فرانسه است و ارتباط امروز ما هم بر اساس حسن سابقه دو طرف است.