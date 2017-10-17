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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۲۶

رئیس انجمن روانپزشکان ایران هشدار داد؛

آمار بالای پرخاشگری در جامعه/ ضرورت آموزش‌های کنترل خشم

آمار بالای پرخاشگری در جامعه/ ضرورت آموزش‌های کنترل خشم

رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران با اشاره به اینکه تأثیر پرخاشگری بر سلامت روان مردم و جامعه بسیار بارز است، گفت: میزان خشم و به تبع آن پرخاشگری در جامعه بالا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مریم رسولیان در افتتاحیه سی و چهارمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران، اظهارداشت: میزان پرخاشگری در جامعه ما بالا است و در سطوح مختلف فردی، اجتماعی، سیاسی و حتی محافل علمی و هنری خشم و پرخاشگری وجود دارد. یکی از علل تجربه احساس خشم، به رسمیت شناخته نشدن و یا نادیده گرفتن احساسات و عواطف و خواسته‌های کودکان در درون خانواده و جامعه است، که منجر به احساس محرومیت و خشم می‌شود و این خشم در شرایط پر استرس منجر به بروز رفتار پرخاشگرانه خواهد شد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی قانون حاکم تحمیل اراده قدرت برتر بر دیگران است که به دنبال آن  ارتباط همدلانه و درک متقابل در روابط بین فردی از بین می‌رود.  تحمیل اراده و هویت در درون خانواده منجر به بروز رابطه متعارض با پدر خانواده خواهد شد. از آن‌جا که  بسیاری از قوانین حاکم بر خانواده بر جامعه نیز حاکم است، در این خصوص همین وضعیت در جامعه هم منجر به رابطه متعارض با حاکمان شده، و حاصل این وضعیت نابسامانی و افزایش مشکلات اجتماعی است.

رسولیان اضافه کرد: جامعه هم‌چون خانواده‌ است و اگر در آن به تفاوت‌های فردی توجه نشود و استقلال فردی به رسمیت شناخته نشود، این امر منشاء بروز خشم و ناسازگاری و تهدید سلامت روان جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سی و چهارمین همایش سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران  پانلی با موضوع خشم  و یک پانل هم با موضوع ریشه‌های اجتماعی و رواشناختی داعشیسم مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد، بیان داشت: پرداختن به موضوع خشم و علل اجتماعی بروز آن و راهکارهای پیشگیری از آن، در فراهم کردن فضای مناسب برای رشد، توسعه، استفاده بهینه و مثبت نیروهای خلاق جامعه حائز اهمیت است.

رسولیان اضافه کرد: امیدوارم با حضور فعال علاقه‌مندان به این موضوعات در همایش امسال به راهکارها و دستاوردهایی برای ارتقاء سلامت روان جامعه برسیم.

سی و چهارمین کنگره سالانه انجمن علمی روانپزشکان ایران تا ۲۸ مهر در سالن شهید غرضی بیمارستان میلاد، در حال برگزاری است.

کد مطلب 4116412
حبیب احسنی پور

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