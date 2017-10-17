۹۶ گیت برای تردد زائران در مهران/ مشکل آب پایانه حل شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار مهران با اشاره به اهمیت نظافت و حفظ سیمای شهری، گفت: در راستای توجه به زیباسازی محیط و همچنین بهداشت و سلامتی شهروندان محترم، شهرداری مهران اقدام به پاکسازی خیابان ها و پیاده روها و برداشت کلیه نخاله های سطح شهر و محلات از جمله فازهای یک و چهار و سایر معابر اصلی شهر کرده است.

حجت شاکیان اظهار کرد: حوزه خدمات شهری شهرداری مهران به دلیل گستردگی و اهمیت این موضوع، در قالب اکیپی به صورت فعال و همه روزه نسبت به جمع آوری نخاله های ساختمانی در سطح شهر اقدام می کند.

شاکیان هدف از اجرای طرح پاکسازی معابر سطح شهر را ارتقای سلامت شهر و رفاه حال شهروندان خواند و گفت: با توجه به نزدیک شدن اربعین نیروهای شهرداری به صورت شبانه روزی با تجهیزات لازم تمام سعی خود را بکار می برند تا رضایت شهروندان و زائران عزیز را به دست آورند.

اجلاس هیئت های بهداشتی ایران و عراق در خصوص اربعین

اجلاس مشترک هیئت های عالی وزارت بهداشت ایران و عراق در خصوص سلامت زائران راهپیمایی عظیم اربعین حسینی(ع) چهارشنبه ۲۶ مهرماه در مرز بین المللی مهران برگزار خواهد شد.

در این اجلاس جنبه های مختلف سلامت زائران از جمله ارائه خدمات بهداشت فردی، بهداشت محیط و مواد غذایی موکبهای مسیر راهپیمایی و مناطق مرزی، مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی و مبارزه با بیماریهای واگیر و غیر واگیر مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

امضا تفاهمنامه همکاری های مشترک بهداشتی و درمانی بین دو کشور از دیگر برنامه های این اجلاس است.

تردد بیش از ۲۵۰ هزار زائر از مرز مهران

مراد ناصری فرماندار مهران گفت: از اول محرم تا ۲۵ مهرماه بیش از ۲۵۰ هزار زائر از مرز مهران به عتبات عالیات تردد کرده اند.

وی اظهار داشت: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد.

۹۶ گیت فعال در مرز مهران

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام گفت: به صورت شبانه‌روزی در حال تکمیل پروژه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز استان و مهیا کردن مقدمات سفر برای زائران اربعین در محورهای خروجی و ورودی هستیم.

نورالله دلخواه در تشریح آخرین اقدامات انجام شده در طول مسیر ورود و خروج زائران اربعین در استان ایلام گفت: در حال حاضر کل اکیپ‌های راهداری در تمام محورهای منتهی از استان ایلام به مرکز مهران مشغول به کار هستند و اقداماتی ماننند نصب نیوجرسی، نصب روشنایی، خط کشی، نصب تابلو و علائم در کل مسیر منتهی به مرز مهران در حال انجام است و تا ۵ آبان تمام پروژه‌ها به پایان می رسد.

دلخواه با اشاره به اینکه دو پارکینگ برای پارک خودرو در مرز مهران در نظر گرفته شده است؛ اضافه کرد: در داخل پایانه مهران ۹۶ گیت آماده سرویس بوده و ایکس‌ری‌ها برای خدمات رسانی به زائران آماده شده است.

حل مشکل آب

وی ادامه داد: در داخل پایانه مشکل آب شرب و سرویس‌های بهداشتی حل شده است و تا ۵ آبان آماده خدمت رسانی است.

دلخواه با اشاره به اینکه در طول مسیر منتهی به مرز مهران در استان ایلام بحث آسفالت ریزی و لکه گیری در حال انجام است، افزود: به دلیل باریک شدن مسیر یکی از پل‌ها کارایی لازم را نداشت و برای نصب پل دوم تصمیم‌گیری شد که نصب این پل در حال انجام است و بزودی مراحل نصب آن به پایان خواهد رسید.

دلخواه گفت: کل اکیبپ‌های راهداری در استان ایلام در آمادگی کامل هستند و پوشش کاملی روی محوری‌های منتهی به مرز مهران خواهند داشت و در طول مسیر نیز گشت‌های سیار در خدمت زائران خواهند بود.

وی اضافه کرد: سرعت حرکت خودروها در طول مسیر کنترل شده است و پلیس‌راه نیز در طول مسیر حضور دارد.

دلخواه با اشاره به اینکه پیش‌بینی می‌شود که امسال نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش زائر خواهیم داشت، اظهار داشت: مرز مهران برای خروج و ورود زائران استانهای قم، لرستان، مرکزی، البرز، تهران، قزوین، گیلان، مازندان و گلستان در نظر گرفته شده است.

وی به زائران پیشنهاد داد و گفت: زائران دیگر استان‌های کشور برای اینکه با مشکل مواجه نشوند از مرزهای در نظر گرفته شده برای ورود و خروج در مرز عراق استفاده کنند.