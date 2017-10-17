۲۰ فقره سرقت در کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالعلی روانبخش صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ۲۰ فقره سرقت از ۱۱ سارق در محل ها و نقاط جرم خیز کشف شده است.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی با هوشیاری کامل طی ۲۴ ساعته گذشته ۳۳ متهم تحت تعقیب قضایی را دستگیر و مقداری اموال مسروقه را از مخفیگاه مجرمان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمان با بیان اینکه پلیس کرمان در راستای برقراری امنیت اجازه کوچکترین تحریک به سارقان را نخواهد داد، گفت: سارقان و متهمان بعد از تشکیل پرونده برای گذراندن مراحل قانونی به مقام قضایی معرفی شدند.

وی یادآور شد: این ۲۰ فقره سرقت دو فقره سرقت منزل، سه فقره سرقت اماکن خصوصی، چهار فقره سرقت احشام، هفت فقره سرقت وسایل نقلیه و چهار فقره سرقت سایر عناوین را شامل می شود.