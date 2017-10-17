از غیبت بن سلمان تا سطح پایین استقبال از شیخ صباح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «العربی الجدید»، سفر «شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت به عربستان در حالی پایان یافت که این سفر چندساعته حاشیه های زیادی هم به همراه داشت.

بر اساس این خبر امیر کویت دیروز دوشنبه با سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان دیدار کرد و پرسش های زیادی در خصوص این سفر کوتاه به میان آمده است. در این دیدار مسأله حل بحران کشورهای عربی با قطر و برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس در اوایل ماه دسامبر در کویت مورد بررسی قرار گرفته است.

اما هنوز هیچ بیانیه رسمی در خصوص نتایج این سفر منتشر نشده است، با این حال منابع آگاه به روزنامه العربی الجدید گزارش داده اند که تعدادی نشانه و پیام های منفی در این سفر فرستاده شده است که به احتمال زیاد نتیجه این سفر مثبت نبوده است.

این منابع تأکید کردند که محمد بن سلمان ولیعهد و وزیر دفاع عربستان که مدتی است بعد از حمله به کاخ السلام در جده در انظار عمومی ظاهر نشده است در این نشست حضور نداشته و درهیچ کدام از نشست های امیر کویت از جمله ضیافت نهاری که به افتخار او برگزار شده بود حضور پیدا نکرده است.

این منابع اعلام کردند که عدم حضور محمد بن سلمان در این دیدارها گزینه امیدوار کننده ای نیست و احتمالا ریاض با پیشنهادی کویت در خصوص بحران قطر و مسأله برگزاری نشست شورای همکاری خلیج فارس کنار نیامده است.

از سوی دیگر با توجه به اینکه امیر ریاض در فرودگاه ریاض به استقبال امیر کویت رفته بود، کاربران شبکه های اجتماعی کویتی هم از سطح میزبانی و استقبال از امیر کشورشان ابراز نارضایتی کردند. عبدالله محمد صالح یک کاربر کویتی در صفحه توییتر خود نوشته که امیر کویت برای میانجیگری میان کشورهای عربی راهی ریاض می شود، پادشاه و ولیعهد به استقبال او نرفته اند این رفتار زشت نشان می دهد که خبری از راه حل نیست.

شمار زیادی از کاربران عربی هم ضمن تأکید بر اینکه ظاهرا بحران قطر با کشورهای عربی پایانی ندارد به مسأله عدم حضور محمد بن سلمان در دیدارهای روز گذشته نیز اشاره کردند.