افتتاح نمایشگاه «خلیج فارس» در حوزه هنری/ ترامپ سوژه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی با موضوع «خلیج فارس» شامل نمایش ۵۵ اثر از هنرمندان کارتونیست سراسر کشور روز گذشته ۲۴ مهرماه در حوزه هنری افتتاح شد. برپایی این نمایشگاه به دنبال صحبت های ترامپ و استفاده از واژه ای جعلی به جای عنوان رسمی «خلیج فارس» برنامه ریزی شد که در فرصت کوتاهی هنرمندان کارتونیست سراسر کشور با ارسال آثار به مرکز تجسمی حوزه هنری فرصت برپایی این رویداد را فراهم آوردند.

در حالیکه گالری های اصلی حوزه هنری به برپایی نمایشگاه «میانمار» اختصاص دارند، این نمایشگاه در فضای لابی طبقه همکف حوزه هنری برپا شده است.

مسعود شجاعی‌طباطبایی مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری در حاشیه افتتاح این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه جوابیه بخشی از هنرمندان به ادعای موهوم ترامپ است که می‌توان گفت بیش از اینکه نقش رییس جمهور را بازی کند، نقش یک دلال را بازی می‌کند و توجه او عموما به کشورهای عربی است و به دنبال کاسبی خود است.

به گفته وی، تعدادی از کاریکاتورهای به نمایش درآمده در نمایشگاه «خلیج فارس»، قدیمی و تعداد زیادی از آثار جدید است.

وی در پایان عنوان کرد: این نمایشگاه طی ۲ روز شکل گرفت و بیشتر آثار رسیده از شهرستان‌های کشور بود و هنرمندان جوان و مستعد این آثار را خلق کردند.

همچنین آثار این نمایشگاه با همکاری سازمان زیباسازی شهرداری تهران در بیلبوردها و فضاهای تبلیغات شهری تهران به نمایش عمومی گذاشته می‌شود.

در این نمایشگاه کاریکاتورهایی از هنرمندانی همچون حسن کریم‌ زاده، مهناز یزدانی، محمدرضا دوست‌محمدی، داوود کاظمی، محمد صابر شیخ رضایی، بهرام عظیمی، بهمن عبدی، محمود نظری، محمدعلی رجبی، ابوالفضل محترم، مهدی کریم‌زاده، کیارش زندی، ادیک یغوسیان، داریوش رمضانی، داوود کاظمی، داریوش رمضانی، علی درخشی، علی میرایی، طاهر شعبانی، فیروزه مظفری، جمال رحمتی، علی پاک‌نهاد، اکبر تراپ‌پور، آروین، حمیدرضا مصیبی، جواد علیزاده، مهدی عزیزی، علی میرایی، علیرضا پاکدل، محمد فیض آبادی و افشین سبوکی در معرض دید مخاطبان قرار گرفته است.

همچنین روز گذشته در محل حوزه هنری از اثر جدیدی از محمدعلی نادری که بر اساس تصویری از شهید محمد احمدی جوان اولین شهید مدافع حرم استان بوشهر خلق شده است، رونمایی شد.

برخی از آثار این نمایشگاه به صورت اختصاصی در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است که در ادامه می بینید: