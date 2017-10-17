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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۹:۵۰

مسئول بسیج دانشجویی مازندران:

ترامپ از ادب دیپلماتیک در قامت رئیس جمهور غافل است

ترامپ از ادب دیپلماتیک در قامت رئیس جمهور غافل است

ساری - مسئول بسیج دانشجویی مازندران با اشاره به سخنان سخیف ترامپ گفت: وی از ادب دیپلماتیک در قامت یک رئیس جمهور غافل و جاهل است.

شهرام نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنان اخیر ترامپ نشان از زوال این کشور در سیاست‌های منطقی‌اش دارد، اظهار کرد: وی از ادب دیپلماتیک و رفتارهای مناسب در قامت یک رئیس جمهور غافل و جاهل است.

 نوری سیاست‌های آمریکا را دچار شکست‌های متوالی در منطقه به خصوص در محور مقاومت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که رئیس جمهور آمریکا با خشم نسبت به ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن بگوید چون ایران و سپاه تنها دلیلی شکست‌های آمریکا در منطقه هستند.

وی سخنان ترامپ علیه مردم ایران را موجب وحدت و همدلی داخلی دانست و اظهار کرد: جالب اینجاست که هر زمان روسای جمهور آمریکا خواستند با تهدید و ترعیب به وحدت داخلی ایران ضربه بزنند با موجی از اتحاد داخلی مواجه شدند.

نوری با اشاره به محبوبیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین مردم اظهار کرد: گفتمان غالب انقلاب اسلامی نشان داد که مخالفان جمهوری اسلامی نیز بر قدرت مردمی سپاه صحه می‌گذارند و دانشجویان بسیجی که پاسداران ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها هستند همیشه خود را آماده خدمت به مردم می‌دانند

وی تاکید کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشجویان بهترین پاسخ به یاوه گویی های ترامپ را خدمت به مردم می‌دانند.

کد مطلب 4116460

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