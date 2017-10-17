ترامپ از ادب دیپلماتیک در قامت رئیس جمهور غافل است

شهرام نوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سخنان اخیر ترامپ نشان از زوال این کشور در سیاست‌های منطقی‌اش دارد، اظهار کرد: وی از ادب دیپلماتیک و رفتارهای مناسب در قامت یک رئیس جمهور غافل و جاهل است.

نوری سیاست‌های آمریکا را دچار شکست‌های متوالی در منطقه به خصوص در محور مقاومت دانست و اظهار کرد: طبیعی است که رئیس جمهور آمریکا با خشم نسبت به ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سخن بگوید چون ایران و سپاه تنها دلیلی شکست‌های آمریکا در منطقه هستند.

وی سخنان ترامپ علیه مردم ایران را موجب وحدت و همدلی داخلی دانست و اظهار کرد: جالب اینجاست که هر زمان روسای جمهور آمریکا خواستند با تهدید و ترعیب به وحدت داخلی ایران ضربه بزنند با موجی از اتحاد داخلی مواجه شدند.

نوری با اشاره به محبوبیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بین مردم اظهار کرد: گفتمان غالب انقلاب اسلامی نشان داد که مخالفان جمهوری اسلامی نیز بر قدرت مردمی سپاه صحه می‌گذارند و دانشجویان بسیجی که پاسداران ارزش‌های انقلاب اسلامی در دانشگاه‌ها هستند همیشه خود را آماده خدمت به مردم می‌دانند

وی تاکید کرد: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی دانشجویان بهترین پاسخ به یاوه گویی های ترامپ را خدمت به مردم می‌دانند.