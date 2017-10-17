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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۱۷

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران برگزار می شود

کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران برگزار می شود

پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳و ۱۴ دی ماه توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری ۱۳ و ۱۴ دیماه ۱۳۹۶ توسط دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی در برج میلاد برگزار می شود.

محورهای کنفرانس در زمینه مهندسی عمران « مدیریت مخاطرات طبیعی و بحرانهای انسان ساز (زلزله، سیل، آتش و آلودگی...)»، « طراحی پایدار (سازه، زلزله، ژئوتکنیک)»، « آب، خاک، هوا و محیط زیست»،« حمل و نقل، ارتباطات، ترافیک و روسازی»، « پایش کیفیت ساخت و ساز» هستند.

همچنین «روشهای ارتقای کیفیت و زیست پذیری شهری»، «کیفیت معماری، سیما و منظر شهری و روستایی»، «بافتهای تاریخی و با ارزش شهرها و قابلیتهای آن (میراث های تاریخی، صنعتی و مدرن)»، « نشانه ها، نمادها و مدیریت فرهنگی فضاهای شهری» محور های حوزه معماری  و برنامه ریزی شهری به شمار می رود.

 محورهای ویژه مدیریت شهری شامل « روشهای تامین منابع پایدار برای شهرداریها»، « یکپارچگی نظام مدیریت شهری و پیراشهری»، «مدیریت پسماند در شهرها»، «ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شهرداری ها» می شود.

آخرین مهلت ارسال مقالات تا ۲۵ آذر ۹۶ است و  نتایج داوری تا ۳ دی ۹۶ اعلام می شود. علاقمندان می توانند برای اطلاع بیشتر به www.caup.ir مراجعه کنند.

کد مطلب 4116467

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