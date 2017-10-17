مدیر اجرایی ششمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج در گفت و گو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه اسامی نویسندگان راه‌یافته به مرحله‌ نهایی ششمین دوسالانه داستان کوتاه نارنج دوشنبه اول آبان‌ماه منتشر خواهد شد گفت: داوری مرحله اولیه‌ این دوسالانه چند روز دیگر به پایان خواهد رسید.

راهیابی ۱۰۰ داستان به مرحله‌ نهایی/ارسال ۱۴۴۶ اثر از ۱۳ کشور

محمد بادپر با بیان اینکه از میان ۱۴۴۶ داستان ۱۰۰ داستان به مرحله‌ نهایی این دوسالانه راه پیدا خواهند کرد، افزود: اسامی تمامی شرکت‌کنندگان(۸۲۲ نفر) در این دوسالانه در سایت ادبی نارنج قرار داده شده است.

وی با اعلام اینکه اسامی برگزیدگان اول تا سوم و همچنین نفرات تقدیری در روز اختتامیه اعلام خواهد شد یادآور شد: مراسم اختتامیه این دوسالانه آخر آذرماه در تالار فردوسی شهرستان جهرم برگزار خواهد شد.

مدیر اجرایی این دوسالانه درباره آمار این جایزه‌ ادبی گفت: در ششمین دوسالانه‌ نارنج ۱۴۴۶ اثر از ۸۲۴ نفر و از ۱۳ کشور ایران، امریکا، کانادا، افغانستان، انگلیس، آلمان، هلند، اتریش، ترکیه، امارات، بلژیک، سوئد و قطر دریافت شده است.

تهران، شیراز و مشهد در صدر جدول آثار ارسالی/۱۵ شهر کشور شرکت یافتند

بادپر با بیان اینکه از ۱۶۰ نقطه کشور اثر به این دوسالانه ارسال شده است عنوان کرد: شهرهای تهران با ۱۸۶ نفر، شیراز با ۶۲ نفر، مشهد با ۴۳ نفر، اصفهان با ۳۹ نفر، جهرم با ۳۴ نفر، کرج با ۲۴ نفر، استهبان با ۲۰ نفر، تبریز با ۱۶ نفر، کرمان با ۱۶ نفر، همدان با ۱۶ نفر، رشت با ۱۳ نفر، قم با۱۲ نفر، یزد با ۱۲ نفر، کرمانشاه با ۱۰ نفر و اهواز با ۸ نفر، ۱۵ شهری بودند که بیشترین شرکت‌کننده را داشتند.

مدیراجرای این دوسالانه با اشاره به مشکلات این دوسالانه در دوره‌های پیشین از نظر تامین هزینه‌ها اعلام کرد: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم با همراهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس تا جایی که توانسته‌اند از این دوسالانه که نام جهرم را در تمامی کشور مطرح کرده است حمایت کرده‌اند .

وی با این وجود اضافه کرد: از مسئولین شهرستان انتظار داریم به این مسئله توجه کنند که این دوسالانه متعلق به جهرم است و به هیچ گروهی تعلق ندارد بنابراین لازم است آنها با یک نگاه حمایت‌گردر کنار این دوسالانه قرار گیرند.