محرومیت ناعادلانه قطب تولید دام زنده از بازارهای صادراتی

خبرگزاری مهر – گروه استانها: دامن پرمهر زاگرس با مراتع سرسبز و چهارفصلش رونق بخش زندگی مرزنشینانی شده که بعد از کشاورزی تمام چشم امیدشان به صنعت دامپروری است، صنعتی که آوازه تولیداتش تا آنسوی مرزها نیز کشیده شده است.

نژاد دام سنجابی با حضور خود در بازارهای صادراتی در سال های گذشته به دلیل مرغوب بودن پوست و پشم آن و نیز لذیذ بودن گوشتش محبوبیت و جایگاه خاصی در بین کشورهای حاشیه خلیج فارس پیدا کرد، اما متاسفانه به یکباره و با اقدامات عجولانه در ممنوعیت صادرات دام زنده از کشور مواجه شد و فعالان این عرصه را از بازارهای صادراتی محروم کرد.

استان کرمانشاه جایگاه خوبی در صادرات دام پیشتاز بود

استان زاگرس نشین کرمانشاه با وجود پتانسیل های بسیار خوب در صنعت دامپروری و دارا بودن ۳ میلیون راس دام سبک با حضوری موفق در بازارهای صادراتی در این امر پیشتاز بود و جایگاه خوبی برای خود دست و پا کرد.

تنظیم بازار و جلوگیری از افزایش قیمت گوشت قرمز دو موضوع برای موضع گیری وزارت جهاد کشاورزی در خصوص ممنوع کردن صادرات دام زنده بود، اما آنچه شاهد بودیم این است که از سال گذشته با اعمال این محدودیت موفقیت چندانی نیز حاصل نشد.

نادیده گرفتن روش های مناسب تر تنظیم بازار و حتی واردات برای تامین بازار داخلی گوشت منجر به اتخاذ تصمیمی شد که نه تنها مشکل گرانی گوشت را حل نکرد، بلکه با اعمال این محدودیت دست صنعت دامپروری برای بهره مندی از درآمدهای صادراتی را بسته و راه قاچاق دام زنده را دوباره باز کرده است.

معمولا در دنیای تجارت هنگامی که صادرات کالایی به نفع کشور نباشد، روی آن تعرفه می بندند تا صادرات آن کالا صرفه خود را از دست بدهد و کمتر صادر شود نه اینکه کلا صادرات آنرا ممنوع کنند.

حال بعد از گذشت یکسال از تصمیم ممنوعیت صادرات چشم تولیدکنندگان صنعت دامپروری به خصوص فعالان کرمانشاهی به لغو این تصمیم برای حضور مجدد در بازارهای حاشیه خلیج فارس و تصاحب بازارهای این منطقه با توجه به تقاضای موجود دارند.

مشکلی با صادرات دام زنده نداریم

نادر پرور مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه نیز در این خصوص به خبرنگار مهر با بیان اینکه دامپزشکی مشکلی با صادرات دام زنده ندارد، افزود: هر لحظه ای که صادرات آن توسط مراجع ذی صلاح آزاد شود بحثی نداریم و برای بسترسازی این امر با انجام قرنطینه و مراحل بهداشتی آماده ایم.

یک عضو اتحادیه صادرکنندگان دام زنده استان نیز با انتقاد از ممنوعیت صادرات دام زنده از سال گذشته افزود: ما صادرکنندگان تعهداتی با طرف خارجی داریم که با ممنوع شدن صادرات نمی توانیم به آنها عمل کنیم و همین امر مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده است.

س. م افزود: متاسفانه با وجود بازار خوبی که در کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود دارد و تقاضای آنها برای خرید گوسفند ایرانی به ویژه نژاد سنجابی ما با این تصمیم از این بازارها محروم شدیم و رقیبان ما در حال بازارسازی برای محصولات خودشان هستند.

این صادرکننده به پتانسیل های خوب استان در بحث صادرات دام زنده اشاره کرد و بیان داشت: صادرات دام زنده در پویایی صنعت دامپروری استان بسیار تاثیرگذار است و موجب ارتقای تولیدات و رسیدن آن به سطح استانداردهای صادراتی می شود.

ممنوعیت صادرات دام زنده غیرقانونی و غیرمنطقی است

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از چند جهت به موضوع ممنوعیت صادرات دام زنده معترض هستیم، اول اینکه چیزی به نام ممنوعیت صادرات در کشور به غیر از مواد مخدر و چند قلم کالای خاص نداریم.

کیوان کاشفی افزود: اگر دولت به هر دلیلی بخواهد بازار داخلی را تنظیم و برای این کار صادرات آنرا کنترل کند از طریق ارجاع آن به کمیسیون ماده یک و اعمال تعرفه می تواند به گونه ای عمل کند که صادرات را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: کمیسیون ماده یک اعضای مشخصی دارد که با انجام کار کارشناسی نظر خود را اعلام می کند و اینکه وزارتخانه ای بخواهد از خودش با این استدلال که در آینده قیمت داخلی افزایش می یابد صادرات را قطع کند، غیرمنطقی و غیرقانونی است.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: ضمنا کار کارشناسی نیز انجام شده که گران شدن گوشت داخلی هیچ ارتباطی به صادرات ندارد و به راحتی می تواند با واردات بازار داخلی را تنظیم کرد.

وی ممنوعیت صادرات دام زنده را تصمیم عجولانه وزارت جهادکشاورزی عنوان کرد و افزود: به کرات پیگیر لغو این موضوع بوده ایم اما تا به امروز موفق نشدیم و این موضوعی است که سال ها در اقتصاد کشور تکرار می شود و مسئولان از آن درس نمی گیرند.

سالانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار راس دام مازاد در کرمانشاه داریم

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی استان کرمانشاه تاکید کرد: بر طبق برآوردهای صورت گرفته آمارها نشان می دهد که در طول سال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار راس دام زنده سبک مازاد در استان داریم که بیش از میزان مصرفی استان بوده و قابلیت صادرات دارد.

کاشفی از کرمانشاه به عنوان یکی از بزرگترین صادرکنندگان دام زنده در کشور یاد کرد و بیان داشت: شاید بتوان گفت بیشترین میزان صادرات دام زنده متعلق به کرمانشاه است و در حال حاضر اتحادیه صادرکنندگان دام زنده استان با داشتن بیش از ۲۲۰ عضو از بزرگترین تشکل های استان محسوب می شوند.

وی ادامه داد: از دی ماه سال گذشته طی تفاهمی بین این اتحادیه با سازمان جهادکشاورزی استان توافق شد که به مدت سه ماه تا بعد از عید نوروز در ایام پیک مصرف صادرات صورت نگیرد و تشکل نیز رعایت کردند، اما تا به امروز متاسفانه جهادکشاورزی همچنان از صادرات دام جلوگیری می کند.

این مقام مسئول با اشاره به اثرات مخرب این موضوع بر صادرات و از دست رفتن بخشی از بازار صادراتی اظهارداشت: عمل نکردن به تعهدات بین المللی در بحث قراردادهای منعقده نوعی بدبینی نسبت به تجار و صادرکنندگان ما ایجاد کرده است ضمن اینکه مسئولان بخش دولتی اصلا متوجه این نوع تعاملات بین المللی و اقتصادی نیستند.

ارسال نامه به وزیر جهادکشاورزی از سوی استاندار جدید

رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: همچنین با آمدن استاندار جدید مورد را در کارگروه توسعه صادرات مطرح کردیم و استاندار نیز تایید و در نامه ای به وزیر جهادکشاورزی این موضوع را پیگیری می کنند.

کاشفی ادامه داد: امیدواریم با لغو این ممنوعیت تا پایان سال ۲۰۰ هزار راس دام زنده صادرات داشته باشیم به ویژه به وضعیت کشور قطر و نیاز این کشور به گوشت گوسفند که یکی از بازارهای مناسب برای ماست و باید در آنجا حضور داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در بحث فروش مشکلی نداریم گفت: منتظر هستیم و به محض اینکه اجازه صادرات داده شود قرنطینه ها انجام و صادرات از سر گرفته شود.

به گزارش مهر، مشروط کردن ممنوعیت صادرات دام زنده به وجود دام مازاد امری ناعادلانه است، چراکه اصولا اگر دام مازاد داشته باشیم که نباید واردات گوشت هم اتفاق بیفتد.

هم‌اکنون در دنیای تجارت بر اساس مزیت های نسبی صادرات و واردات صورت می گیرد، کما اینکه در حال حاضر گوشت های وارداتی بازار بهتری نسبت به گوشت های داخلی به دلیل قیمت پایین تر دارند. پس به نظر می رسد که محدود کردن صادرات دام زنده به توجیه قوی تری نسبت به تامین نیاز داخلی احتیاج دارد.