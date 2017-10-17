واکنش سایت روسی به حضور ستاره ها در لیگ کشتی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش آمده است: «رقابت های لیگ ایران در دو رشته آزاد و فرنگی در دو گروه برگزار شد که مسابقات فینال این رقابت ها روز ۲ آبان ماه در کاشان برگزار می شود.»

در ادامه این گزارش به حضور پر تعداد مدال آوران روس از جمله چهره هایی همچون ماگومد قربان علی اف، بخان گویگریف، ولادیسلاو بایتسایف، آرتیوم گبکوف و آلان گوگایف در این رقابت ها اشاره شده است. بخش هایی از این گزارش نیز به حضور چند چهره مطرح و نامدار کشتی از دیگر کشورها از جمله گنو پتریاشویلی قهرمان جهان از گرجستان اختصاص داده شده است.

این سایت در پایان نیز از برگزاری رقابت های کشتی آزاد جام باشگاه های جهان در روزهای ۱۶ و ۱۷ آذرماه در ایران خبر داده است.