قرچک از محروم ترین مناطق درمانی استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی صبح سه شنبه در جریان بازدید از مجتمع درمانی دارالشفاء شهرستان قرچک، گفت: خوشبختانه این مرکز، به عنوان تنها مجتمع درمانی در این وسعت در شهرستان قرچک، توانسته خدمات در خور به مردم عزیز این منطقه ارائه کند.

وی ضمن تقدیر از حجت الاسلام اسماعیلی، امام جمعه قرچک، به عنوان رییس هیات امنا دارالشفا این شهرستان، اضافه کرد: قرچک از نظر درمانی جزو محروم ترین نقاط استان تهران است و این مرکز به تنهایی بار سنگین خدمات درمانی مردم مومن قرچک در مشهد الشهدای قیام ۱۵ خرداد را به دوش می کشد.

حجت الاسلام محمودی، سپس به عیادت از بیماران بستری در این مرکز درمانی پرداخت.

گفتنی است، مرکز دارالشفاء قرچک، توسط مرحوم حجت الاسلام والمسلمین شیخ فضل الله کریم، اولین امام جمعه قرچک، پایه گذاری شد و از آن روز به بعد ائمه جمعه این شهرستان، ریاست هیات امناء مجتمع درمانی دارالشفاء قرچک را بر عهده دارند.

به گفته مسئولین این مرکز، دیالیز دارالشفاء قرچک، در ماه به بیش از ۴۰۰ نفر از بیماران خدمات رسانی کرده و مدیران آن در پی دریافت مجوز بیمارستان و توسعه این مرکز درمانی هستند.