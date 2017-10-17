صادرات صنایع معدنی کشور ۱.۵میلیارد دلار افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر سرقینی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ محلات و نیمور اظهار داشت: توسعه در حوزه معدن توسعه ای پایدار است و متفاوت از سایر توسعه ها است و این خاصیت ذاتی معدن است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در زمانی که تحریم ها بر ما اعمال شده یکی از حوزه هایی که کمترین آسیب را دیده، معدن و صنایع معدنی است.

وی بیان کرد: صنعت سنگ در ایران باید تحت واکاوی قرار گیرد که علت عقب ماندگی آن چیست، آماری که ما از صادرات سنگ داریم در خور میزان ذخایر معدنی ما نیست، با اینکه این آمار در سال های اخیر دو برابر شده و به ۳۵۰میلیون دلار رسیده، اما هنوز هم جای کار بسیار دارد.

سرقینی خاطرنشان ساخت: یک روز که در کشور رونق حاکم است فعالان صنعت سنگ بازارهای خارجی و حوزه صادرات را رها می کنند و روز دیگر که رکود بر کشور حاکم می شود به دلیل اینکه بازارهای صادراتی را از دست داده اند آسیب می بینند، در این رابطه بایستی هم اندیشی و آسیب شناسی از سوی فعالان صنعت سنگ صورت گیرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: دولت امروز ۳۸۰هزار نفر در حوزه صنعت سنگ و صنایع وابسته به آن اشتغال ایجاد کرده که خوشبختانه جزو اشتغال های پایدار کشور است.

وی ادامه داد: صنعت سنگ کشور قابلیت توسعه دارد و باید بیشتر به آن توجه شود، در سال گذشته ۶.۶ میلیارد دلار صادرات صنایع معدنی کشور بوده که در مقایسه با چهار سال قبل ۱.۵میلیارد دلار افزایش یافته است.

سرقینی اضافه کرد: در حوزه واردات صنایع معدنی نیز این آمار در سال ۹۱، بیش از ۶.۵میلیارد دلار بوده که در سال ۹۵ تبدیل به سه میلیارد دلار شد و از این کاهش آسیبی به این صنعت وارد نشده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هم اکنون معدن و صنایع معدنی در کشور ما رو به رشد و گسترش است و در این رابطه افزایش صادرات را با همراهی تولیدکنندگان و فعالان این حوزه در برنامه داریم.

وی افزود: امروز کسانی که مدافع صادرات مواد خام معدنی هستند در حقیقت هیچ اعتقادی به اقتصاد مقاومتی و فرمایشات رهبر معظم انقلاب ندارند، وظیفه دولت حمایت از صنعت و صنایع معدنی است و این اقدام را از طریق راهکارهای مختلف انجام می دهد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: با وجود آن که در حوزه ساخت و ساز و مسکن دچار رکود هستیم، در سه ماهه نخست سال جاری درآمدهای معدنی کشور ۴.۵درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که نشان می دهد این صنعت در چنین شرایطی توانسته وضعیت خود را حفظ کند.