به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح سه‌شنبه در آیین تودیع و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: مدیران مسئول مدیریت و پیشرفت جامعه هستند و مسئولیت بسیار خطیر و تاریخی است.

وی با اشاره به اینکه نقش مدیران در انقلاب اسلامی ایران بسیار تاریخی است، عنوان کرد: انقلاب اسلامی یک تحول محدود جغرافیایی و یا منحصر به برهه زمانی خاص نبوده بلکه عمود تاریخی در عرصه های مختلف است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه ایران اکنون در زمینه علمی دارای پیشرفت خوبی بوده است، بیان کرد: امروز ایران اسلامی پرچمدار آزادی علم در جهان است و توانسته انحصار علم را از کشورهای خاص را بشکند.

وی در واکنش به صحبت های رئیس جمهور آمریکا، عنوان کرد: آمریکا هیچگاه اینچنین ضعیف نشده است و امروز جهان شاهد برخوردهای غلط و بدور از اخلاق و فرهنگ سیاسی در چهره نماد سیاسی آمریکا است.

صفایی بوشهری با اشاره به موقعیت استراتژی استان بوشهر، افزود: استان بوشهر در زمینه فرهنگی نه تنها معدن تولید فرهنگ است بلکه می‌تواند اشاعه دهنده فرهنگ نیز باشند.

وی خاطر نشان کرد: حوزه اقتصادی یکی دیگر از ظرفیت‌های عظیمی است که در استان بوشهر وجود دارد چرا که بهترین نوع اقتصاد، اقتصاد کرانه‌ای است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه بوشهر هیچ‌گاه برای نظام بار نبود، بلکه باری برای نظام اسلامی ایران بوده است، افزود: بوشهر می‌تواند به آلبوم توسعه و پیشرفت و توسعه ایران باشد.

وی گفت: پس از انقلاب کارهای خوبی در استان بوشهر انجام شده اما برای رسیدن به جایگاه در خور استان بوشهر نیازمند تلاش مضاعف است.

صفایی بوشهری خطاب به استاندار جدید بوشهر عنوان کرد: باید تلاش شود از همه ظرفیت های استان استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه باید بهره‌مندی استان از منابع ملی موجود در استان بوشهر افزایش پیدا کند، بیان کرد: مردم استان بوشهر به منابع موجود در استان منطقه ای نیست و نظام نیز به استان بوشهر نباید منطقه‌ای نگاه کنند.