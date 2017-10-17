واحد منتشر کننده بوی نامطبوع در شهرستان بهار شناسایی شد

فاطمه کاظمینی در گفتگو با مهر گفت: واحد آلاینده ای که در شهرستان بهار مشکلات محیط زیستی ایجاد کرده بود و انتشار بوی نامطبوع ناشی از فعالیت آن، موجب اعتراض ساکنان منطقه پیرامونی شده بود، شناسایی و در مراجع قضایی محکوم شد.

وی افزود: این واحد صنعتی که در زمینه بازیافت کاغذ فعالیت می کند، به دلیل مشکلات زیست محیطی ناشی از فرایند تولید، زمینه انتشار بوی نامطبوع در منطقه پیرامونی را فراهم آورده بود.

کاظمینی ادامه داد: در پایش های مستمر محل این واحد تولیدی، با توجه به استمرار آلایندگی، در چندین نوبت برای رفع این مشکل زیست محیطی اخطاریه های زیست محیطی صادر و با اتمام مهلت تعیین شده و عدم رفع آلودگی در مراجع قضایی طرح دعوی شد.

وی بیان کرد: در ادامه برخورد با واحدهای صنعتی آلاینده و اقامه دعوی در مراجع قضایی، موضوع در محاکم قضایی شهرستان بهار بررسی و اتهام محرز تشخیص داده و نامبرده محکوم به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست بهار بیان کرد: طی شش ماه ابتدای سال ۴۱۷ مورد پایش و نمونه برداری از واحدهای صنعتی و خدماتی در سطح شهرستان بهار صورت گرفته و فهرست صنایع آلاینده در دو فصل اول و دوم در کمیته استانی مطرح شد.

وی گفت: همچنین طی سال جاری برای ۴ واحد صنعتی آلاینده در شهرستان بهار، پرونده حقوقی تشکیل شد که تاکنون حکم دو واحد آلاینده صادر شده است.