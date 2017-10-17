تعویض ۲۹ هزار کنتور در کهگیلویه و بویراحمد به علت خرابی

به گزارش خبرنگار مهر، عارف خنجری پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با افزایش جمعیت مشترکین طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۵ از مجموع کنتورهای آب مشترکین، تعداد ۲۸ هزار و ۸۷۸ مورد کنتور معادل ۲۱ درصد، در استان به علت خرابی تعویض شده است.

خنجری عیدنک تصریح کرد: بیشترین میانگین طول عمر کنتور آب مربوط به شهرهای سوق، دوگنبدان و لنده به ترتیب با ۵۵۵۵، ۴۶۴۸ و ۴۶۴۷ روز بوده است.

خنجری عیدنک خاطر نشان کرد: کمترین میانگین طول عمر کنتور آب مربوط به شهرهای مادوان، لیکک و یاسوج به ترتیب با ۳۰۰۰، ۲۹۴۰ و ۲۳۰۸ روز بوده است.

کارشناس مسئول آمار و اطلاعات شرکت آب و فاضلاب استان گفت: بر اساس آمار به دست آمده می توان به این نتیجه رسید که عوامل مختلفی از جمله اقلیم شهرها تأثیر مستقیمی بر میزان طول عمر کنتورها دارد.

وی افزود: این مسئله به نحوی است که شهرهای سردسیری استان مانند یاسوج و مادوان کمترین طول عمر کنتور و شهرهای گرمسیری مانند سوق، دوگنبدان و لنده نیز بیشترین طول عمر کنتور را داشته اند.