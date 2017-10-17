آماده شدن ۲۲۸ دستگاه اتوبوس در قزوین برای اعزام زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی حمل و نقل جادهای استان قزوین، افشین پیرنون با بیان اینکه ۲۲۸ دستگاه اتوبوس ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان آماده ارائه خدمت به زائران اربعین حسینی است، اظهار داشت: تمهیدات لازم برای تأمین ناوگان مورد نیاز زائران استان قزوین و زائران عبوری با هماهنگی ستاد محترم عتبات عالیات استان به عمل آمده و سعی بر این است که نرخها، هیچگونه تغییری با سال گذشته نداشته باشد.
وی افزود: هر چند که نرخ حمل و نقل مسافربری توافقی بوده و بر اساس دستورالعمل شناورسازی نرخ بلیت حمل و نقل عمومی مسافربری جادهای تعیین میشود اما پیشنهاد شده که در راستای مشارکت حداکثری در خدمترسانی به زائران مرقد مطهر حضرت اباعبداللهالحسین(ع) و بهرهبرداری از ثواب بیشتر در این امر خیر، نسبت به دریافت کرایه کمتر از میزان مصوب هم اقدام کنند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین اضافه کرد: همچنین تمام محورهای مواصلاتی و ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری استان با تمام توان آماده خدماترسانی به زائران اربعین است.
پیرنون تصریح کرد: در سال جاری مهمترین اولویت ما برای اعزام زائران، افزایش ایمنی در سفر، ارائه خدمات مطلوب حمل و نقل و تکریم زائران است که ۳۰ مجتمع خدماتی- رفاهی بینراهی، ۹ اداره راهداری و حمل و نقل جادهای در شهرستانهای تابعه و همچنین ۲۴ راهدارخانه استان مجهز بوده و تمام توان خود را در راستای سفر زائران بهکار میگیرد.
این مسؤول یادآور شد: سامانه پیامکی ۳۰۰۰۱۴۳ مستقر در ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین آماده دریافت نظرات، انتقادات، پیشنهادها و شکایات مردمی است و رسیدگی به شکایات احتمالی زائران در قالب کمیسیونهای ماده ۱۲ و ۱۱ رسیدگی به تخلفات شرکتها و مؤسسات و رانندگان حمل و نقل جادهای صورت میگیرد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین با آرزوی توفیق برای زائران و احترام به قوانین و مقررات خواستار تعامل تمام دستگاهها به ویژه پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی، جدیت و دقت مدیران و متصدیان شرکتهای حمل و نقل مسافربری استان در رعایت نکات ایمنی ناوگان حمل و نقل قبل از سفر، کنترل و نظارت دقیق و به همراه داشتن تجهیزات ایمنی ناوگان مسافربری اعم از زنجیر چرخ، وسایل ایمنی، برگه معاینه فنی و غیره شد.
نظر شما