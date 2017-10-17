امضای تفاهمنامه سه جانبه احیاء و نوسازی بافت های فرسوده شهری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما ؛ مراسم امضای تفاهم نامه سه جانبه سازمان صدا وسیما، وزارت راه وشهرسازی و سازمان میراث فرهنگی برای همکاری در اجرای فرامین مقام معظم رهبری و احیای بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با حضور عباس اخوندی، وزیر راه و شهرسازی برگزار شد.

بنابراین گزارش؛ ناپدیداری، ریزدانگی و نفوذ ناپذیری سه شاخص بافت های فرسوده شهری است و بر اساس این سه شاخص، وسعت بافت های فرسوده شهری به حدود ۷۰ هزار هکتار می رسد.

در بیش از ۴۹۵ شهر محدوده بافت های فرسوده شهری و در ۹۱ شهر نیز سکونتگاه های غیررسمی شناسایی شده است.

مجموع بافت های فرسوده شامل مراکز تاریخی شهرها، سکونتگاه های غیررسمی و بافت های میانی پیرامون محدوده های مرکزی شهرها که فرسوده محسوب می شود تا ۱۳۰ هزار هکتار هم براورد می شود.

کارشناسان معتقدند تنها راه حل کارآمد برای بهسازی این مناطق مشارکت مردم در توانمندسازی این محدوده ها است.