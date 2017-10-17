محیط های شغلی کشور گرفتار اضطراب و استرس هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد حاجبی روز سه شنبه در نشست خبری که به مناسبت هفته سلامت روان برگزار شد، افزود: فعالیت‌های ما مطابق هر سال همراه با دنیا در حال انجام است و شعار سازمان جهانی بهداشت را ملاک فعالیت‌های خود قرار دادیم.

وی با اعلام اینکه شعار امسال، «سلامت روان در محیط کار» است، درباره وضعیت آزار جنسی در محیط کار، گفت: آماری در این خصوص وجود ندارد و معمولا اگر این مسائل به وجود بیاید به مراجع قضائی ارجاع داده می‌شود.

حاجبی ادامه داد: وزارت بهداشت وظیفه دارد شرایط سلامت روان را در محیط کار فراهم کند و در محیط کار دو رویکرد داریم.

وی افزود: اولین رویکرد، پیشگیری است که تمام تلاش‌مان را انجام می‌دهیم تا مشکلات حوزه روان در محیط کار کاهش پیدا کند.

حاجبی گفت: تمرکز ما بر توانمندسازی و آموزش افراد است، زیرا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات در محیط کار، استرس‌های شغلی است.

وی افزود: طبق آمار در ایران ۲۳.۶ درصد، دچار درجاتی از اختلالات روان هستند که از این میزان ۱۲.۷ درصد افسردگی و ۱۵.۶ درصد اختلالات اضطرابی دارند.

حاجبی ادامه داد: این آمار در آمریکا ۲۶ درصد و در کشورهای دیگر ۱۰ تا ۱۲ درصد دچار اختلالات روانی هستند

وی افزود: یکی از مشکلات در محیط های کاری اضطراب است که لازم است، مدیریت استرس آموزش داده شود.

حاجبی با عنوان این مطلب که وظیفه وزارت بهداشت تامین سلامت روان است، گفت: رویکرد اول ما پیشگیری است تا میزان مشکلات روانشناختی را کاهش دهیم.

به گفته وی، ۶۷ درصد افرادی که دچار اختلال روان ‌هستند، تصور می کنند خود به خود خوب می شوند و از همین رو، خدمتی دریافت نمی کنند. اما، لازم است بیمه ها برای پوشش خدمات سلامت روان پیشقدم شوند.