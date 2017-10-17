به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر جمعه ای پیش از ظهر سه شنبه در چهارمین نشست مشترک روسای سه گانه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون استان سمنان ضمن تاکید بر اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده، ابراز داشت: متاسفانه این قانون در سنوات قبل به درستی اجرا نشده و اگر به درستی نهادینه شود شاهد بسیاری از مسائل اقتصادی و پیچیدگی های امروز نبودیم.

وی افزود: پیشنهادات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان با عنوان های، طرح مالیات بر ارزش افزوده، طرح کلی مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر مصرف و لایحه پیشنهادی اصلاحی به مراکز تصمیم گیری کشور ارسال شده است.

رئیس اتاق بازرگانی سمنان ابراز داشت: با توجه به اتمام طرح آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده، اتاق سه گانه و تشکل‌های زیر مجموعه باید هر چه سریعتر نظراتشان را به نمایندگان مجلس به اشتراک قرار دهند.

رئیس اتاق تعاون سمنان نیز در این نشست مالیات بر ارزش افزوده را تفاوت قیمت فروش بر تفاوت قیمت خرید ارزیابی و تصریح کرد: باید تمام سعی خود را به اجرای دقیق این قانون معطوف کنیم چراکه با اجرای درست آن در حقیقت مالیات بر مصرف در کشور نهادینه می شود.

قریشی با بیان اینکه انشاء وتدوین درست این قانون به نفع همه اقشار جامعه است، ابراز داشت: با اجرای درست این طرح تمام حلقه های مرتبط منتفع خواهند شد.

رئیس اتاق اصناف استان سمنان نیز در این نشست شفافیت مالی را هدف قانون مالیات بر ارزش افزوده بر شمرد و اظهار داشت: شفافیت بر عملکرد متناظر رفتار و اظهار درست مالیاتی است.

علی اکبر صیادجو افزود: اجرای درست قانون مالیات بر ارزش افزوده باعث می شود فرآیند اقتصادی در مسیر درست قرار گیرد.

روسای سه گانه اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون استان سمنان در این نشست توافق کردند تا نقطه نظرات تشکل های زیر مجموعه را احصا و در موعد مقرر نظرات کارشناسی به نمایندگان مجلس ارائه داده شود.