به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش با حضور سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور کشور آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان، رسول زرگرپور استاندار اصفهان، سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، فرماندهان نظامی و استانی و دیگر مسئولان ملی و استانی تمبر یادبود نمونه های ترافیکی در اصفهان رونمایی شد.