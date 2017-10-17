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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۷

با حضور جمع کثیری از مسئولان ملی و استانی؛

تمبر یادبود نمونه های ترافیکی در اصفهان رونمایی شد

تمبر یادبود نمونه های ترافیکی در اصفهان رونمایی شد

اصفهان - با حضور جمع کثیری از مسئولان ملی و استانی برای نخستین بار در کشور تمبر یادبود نمونه های ترافیکی در اصفهان رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش با حضور سردار سرتیپ حسین اشتری فرمانده نیروی انتظامی کشور، سردار تقی مهری رئیس پلیس راهور کشور  آیت الله طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان،  رسول زرگرپور استاندار اصفهان، سردار مهدی معصوم بیگی فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان، فرماندهان نظامی و استانی و دیگر مسئولان ملی و استانی تمبر یادبود نمونه های ترافیکی در اصفهان رونمایی شد.

کد مطلب 4116707

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