پوستر بیست و چهارمین جشنواره تئاتر کودک ونوجوان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پوستر بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان پیش از ظهر سه شنبه در میان شادی و شور دانش آموزان همدان و با حضور حسین محب اهری در همدان رونمایی شد.

این مراسم با حضور هنرمندان شناخته شده تئاتر و تئاتر کودک و نوجوان در مدرسه مدرسه ابتدائی پسرانه «برهان برزین» در شهرک اندیشه همدان برگزار و پوستر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان برای اولین بار دیده شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان و رئیس جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در ابتدای این مراسم ضمن قدردانی از حضور هنرمندان و مسئولان در این مراسم گفت: امروز برای رونمایی از پوستر گرد آمده ایم و خوشحالیم از این که در یک مرکز تعلیم و تربیت این جشنواره را آغاز می‌کنیم.

فاضل عبادی با بیان این جمله که هدف استان برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری برای کودکان نوجوانان است، افزود: همدان از استان های فرهنگی کشور بوده و برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در این شهر بیش از گذشته نام همدان را در جهان درخشان کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: تمام کودکان ایران و جهان زندگی شاد و آرام داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نیز گفت: این برنامه آغازی برای برگزاری جشنواره ای باشکوه خواهد بود.

مصطفی خزاعی ادامه داد: زبان هنر، زبانی است که انسان می تواند همه داشته های خود را با آن به اشتراک بگذارد و برگزاری هر برنامه هنری می تواند زمینه ای برای تبادل فرهنگ ها باشد.

وی عنوان کرد: این جشنواره می تواند رشد فکری و فرهنگی به همراه داشته باشد.

دبیر بیست و چهارمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان نیز در این مراسم خطاب به کودکان حاضر در مراسم گفت: این جشنواره متعلق به شماست و این جشنواره به همت همدان برگزار می شود و تنها جشنواره تخصصی در این زمینه است.

مریم کاظمی خطاب به دانش آموزان دبستان برزین گفت: به حضور همه شما افتخار می‌کنم و امیدوارم همه شما را در سالن های برگزاری جشنواره ببینم.

در ادامه مراسم حسین محب اهری، از هنرمندان شناخته شده تئاتر کودک و نوجوان که مهمان ویژه این روز بود گفت: از دبیر جشنواره تشکر میکنم که امسال تغییراتی در جشنواره ایجاد کرد کمااینکه برگزاری مراسم رونمایی از پوستر در همدان و در فضای مدرسه اقدام قابل تقدیری است.

پوستر بیست و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان با همراهی حسین محب اهری، بیگلریان و عبادی رونمایی شد.

در این مراسم نصراله عبادی، احمد بیگلریان، قادر آشنا و جمعی از هنرمندان پیشکسوت تئاتر استان همدان نیز حضور داشتند.

اجرای برنامه های شاد نمایشی توسط هنرمندان تئاتر و تلویزیون و اهدا هدایای فرهنگی از سوی گروه «مپنا» و ستاد برگزاری جشنواره به دانش آموزان از جمله برنامه های این مراسم بود.