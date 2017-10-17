کارتونیست جهرمی برگزیده جشنواره زیتون قبرس شد

به گزارش خبرنگار مهر، جایزه ویژه هیات داوران شانزدهمین جشنواره بین المللی کارتون زیتون قبرس از میان ۳۰۰ شرکت کننده از ۶۲ کشور که تعداد ۷۹۰ کارتون به این جشنواره ارسال کرده بودند به سعید صادقی هنرمند کاریکاتوریست جهرمی اهدا شد.

صادقی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۱۳ داور از کشورهای مختلف به کشور قبرس دعوت و آثار شرکت کنندگان را قضاوت کردند عنوان کرد: آثار برنده از کشورهای صربستان، اکراین، رومانی، ایران، لهستان، روسیه، چک، بلژیک و ترکیه برگزیده شدند.

این هنرمند مطرح کشور افزود: جشنواره زیتون قبرس در واقع زیتون نماد صلح است و پرنده ای که شاخه زیتون به منقار دارد نماد صلح و حامل صلح است.

صادقی ادامه داد: من از طرح های لئونادو داوینچی که اولین اتودهای ماشین پرنده حدود ۶۰۰ سال قبل کشیده الهام گرفتم و طراحی وی را به پرنده صلح تبدیل کردم چراکه ۶۰۰ سال پیش به فکر صلح بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید صادقی چندی پیش به عنوان سفیر فرهنگی فارس در محافل جهانی از سوی انجمن آثار و مفاخر استان موفق به دریافت نشان شد.