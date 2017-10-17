تشریح شیوه جذب نیروهای حق التدریس /۱۴۵۰ نفر جذب شدند

محمدمحسن بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق قانونی که در سال ۹۳ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید آموزش و پرورش باید براساس شرایط و ضوابط تعریف شده در مناطق مورد نیاز نیروهای پیش دبستانی و شرکت های خرید آموزشی را به عنوان حق التدریس جذب کند.

وی از جذب ۷۲۰ نفر از این نیروها به عنوان حق التدریس موقت در استان کرمان طی سال ۹۴ خبر داد و افزود: در مرحله بعد براساس اصلاحیه ای که مجلس بر این قانون وارد کرد شرایط برای جذب بیشتر نیرو فراهم شد.

بومی گزینی اولویت جذب نیروهای حق التدریس

محسن بیگی تصریح کرد: امسال براساس نیاز مناطق مختلف استان کرمان و سهمیه اختصاصی از سوی وزارتخانه فراخوان جذب حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ نفر نیروی حق التدریس موقت داده شد و این در حالیست که براساس شرایط در استان کرمان میزان نیاز در نقاط مختلف متفاوت است و حتی در برخی مناطق نیاز به جذب نیرو وجود ندارد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به اینکه سیاست استخدام و درخواست مردم جذب نیرو به صورت بومی است، افزود: اولویت اول برای جذب نیروهای حق التدریس و شرکت های خرید خدمات آموزشی بومی گزینی است. در بعضی از رشته ها، جنسیت ها و شهرها بخش زیادی از نیروها جذب نمی شود.

وی با اشاره به تشکیل دو هزار پرونده از سوی افراد برای جذب به صورت نیروی حق التدریس تشریح کرد: در این مرحله تنها امکان جذب حدود ۷۳۰ تا ۷۴۰ نفر به عنوان حق التدریس موقت وجود دارد و امکان جذب نیروهای بیشتر وجود ندارد.

امکان جذب نیروی مازاد در مرحله اول وجود ندارد

محسن بیگی گفت: در مجموع هزار و ۴۵۰ نفر به صورت حق التدریس موقت جذب شده اند.

وی ادامه داد: باید توجه داشت در شرایط موجود ضمن اینکه نیاز به جذب نیروی بیشتر در مرحله اول وجود ندارد مجوزی هم از سوی وزارتخانه برای بکارگیری افراد مازاد داده نشده است.

محسن بیگی عنوان کرد: به منظور رعایت عدالت، فرمت واحدی برای تمام افراد در نظر گرفته شد و امتیاز افراد براساس شاخص هایی نظیر سوابق، مدرک تحصیلی و مرتبط بودن آن، تعداد فرزندان و عوامل ایثارگری و وابستگی به ایثارگران سنجیده و افراد دارای بیشترین امتیاز جذب شدند.

جذب ۵۰۰ نیروی حق التدریس از نیروهای شرکت های خرید خدمات آموزشی

وی به تجمع برخی افراد در مقابل آموزش و پرورش طی چند روز گذشته اشاره و تصریح کرد: این افراد نیروهای شرکت های خرید خدمات آموزشی هستند که به مدت چهار تا شش ماه با آموزش و پرورش همکاری داشتند و خواسته آنها این بود که امتیاز جداگانه برای آنها در نظر گرفته و جذب شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به جذب بیش از ۵۰۰ نفر از این نیروها طی امسال و سال گذشته خبر داد و افزود: از نظر شرایط اداری امکان جذب جداگانه و قائل شدن امتیاز جداگانه برای این افراد وجود ندارد و طی صحبتی که با این افراد شد برای آنها توضیح داده شد که در صورت صدور مجوز جدید و ایجاد شرایط لازم می توان در این زمینه ورود کرد.

محسن بیگی همچنین از راستای آزمایی مدارک افراد جذب شده خبر داد و گفت: بر این اساس از تمامی افراد تعهد محضری گرفته می شود و در صورت بروز اشتباه یا تخلفی در مدارک این افراد حذف و نفرات بعدی جایگزین آنها می شوند.

وی ادامه داد: تیم ویژه ای تک تک پرونده های این افراد را مورد بررسی قرار می دهد و در صورت انجام تخلف اصلاحات لازم انجام می شود تا افرادی که حقشان نیست نتوانند وارد سیستم شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان بیان کرد: قراردادهای گفته شده یک ساله است و هر سال تمدید می شود.

محسن بیگی عنوان کرد: نحوه بکارگیری این نیروها به این صورت است که تا زمانی که نیاز به نیروی انسانی در منطقه باشد از حضور آنها استفاده می شود و زمانی که نیروی رسمی در منطقه باشد بعد از اتمام زمان قرارداد دیگر از نیروهای حق التدریس استفاده نمی شود.

وی گفت: چنانچه منطقه ای براساس نیروهای جذب شده ذخیره نیروی انسانی داشته باشد از همان نیروها استفاده می شود اما در مناطقی که با نیروهای بومی موجود امکان تامین نیرو وجود نداشته باشد از مناطق همجوار پوشش داده می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان تاکید کرد: در این زمینه بومی گزینی در اولویت قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد این افراد شرایط بومی گزینی را دارند.