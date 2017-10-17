طرح «مبارزه با اعتیاد محله محور» در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد علی فرخنده صبح سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اجرای طرح «مبارزه با اعتیاد محله محور» توسط قرار گاه جواد الائمه سپاه در استان اظهارکرد: این طرح به منظور پیشگیری از آسیب ها و تبعات ناشی از مصرف مواد مخدر در ۱۰ شهرستان خراسان جنوبی اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در ۹ شهرستان هر کدام در یک محله و در مرکز استان این طرح در دو محله اجرا می شود، ادامه داد: این طرح با هدف استفاده از پتانسیل و ظرفیت بسیار بالای معتمدان هر محله برای پاکسازی محله از آسیب اعتیاد اجرا می شود.

وی با بیان اینکه هر کجا مردم را در اجرای برنامه ها دخیل کرده ایم موفقیت ها رشد داشته است، بیان داشت: اگر بخواهیم یک معضل اجتماعی رفع شود باید مردم پای کار بیایند.

سرگرد فرخنده با اشاره تشکیل شش کمیته برای اجرای این طرح در قرارگاه جواد الائمه افزود: در محله اول این طرح شناسایی نقاط قوت و ضعف محله در دستور کار قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی بستر سازی و اجرای کار فرهنگی و تبلیغاتی در محل اعم از فضا سازی، اعزام مشاور، برگزاری همایش و جشن ها و ... در دستور کار کمیته ها قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه باید قبح استفاده از مواد مخدر را برای مردم برجسته کنیم، گفت: ترک اعتیاد افراد در این طرح دنبال می شود که در این زمینه خواستار ورود خیران برای کمک به هزینه های درمان را داریم.

فرخنده با بیان اینکه افراد محلات عموما بضاعت برای درمان را ندارند، گفت: ۱۵۰ نفر برای ترک اعتیاد و درمان در این طرح در محلات هدف تا کنون ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به اینکه بعد از درمان مسئله اشتغال و ارائه تسهیلات به افراد دنبال خواهد شد، گفت: سپاه در اجرای این طرح به هیچ عنوان قصد موازی کاری ندارد و تلاش داریم مجموعه های که در حوزه پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر و درمان وظیفه دارند را در یک کار قرارگاهی دخیل کنیم.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح با تاکید حفظ آبروی خانواده های معتادین است، گفت: این اطمینان را به خانواده ها می دهیم اطلاعات طبقه بندی و محرمانه است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی گفت: در صورت اغنا نشدن افراد معتاد در محلات مورد هدف طرح ضمن هماهنگی با مقام قضایی اقدامات لازم در جهت پاکسازی محلات از فروشندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر در دستور کار قرار می گیرد.