ذوب آهن با چند برد متوالی به صدر جدول می رسد

علی حمام در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نیمکت نشینی خود در چند هفته اخیر رقابت های لیگ برتر در تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان گفت: تمریناتم را بطور منظم دنبال می کنم. وظیفه ام هم همین است. بقیه آن بستگی به نظرکادر فنی دارد. تمرینات را در ابتدای فصل کمی دیرتر شروع کردم اما حالا شرایط خوبی دارم و امیدوارم بتوانم خیلی زود در ترکیب اصلی قرار بگیرم.

وی درباره کار کردن با امیر قلعه نویی افزود: باشگاه ذوب آهن اصفهان همیشه در سال های اخیر یکی از بهترین تیم ها بوده است. من در وهله اول خوشحالم که این تیم را انتخاب کرده ام درباره آقای قلعه نویی نیز باید بگویم خوشحالم با مربی بزرگی که سابقه درخشانی در لیگ برتر دارند کار می کنم.

مدافع لبنانی ذوب آهن اصفهان درباره شانس قهرمانی این تیم در رقابت های لیگ برتر اظهار داشت: به هر حال از رقابت های جام حذفی کنار رفته ایم و حالا تمام تمرکزمان روی بازی های لیگ برتر است. من فکر می کنم باید چند قدم کوچک در لیگ برداریم تا بتوانیم به صدر جدول برسیم. آن وقت است که دیگر باید به کسب قهرمانی فکر کنیم. ذوب آهن همیشه یکی از بهترین های فوتبال ایران بوده است و بعد از این هم می خواهیم این جایگاه را بهتر کنیم.

حمام درباره مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن تصریح کرد: من به این باشگاه عادت کرده ام و به آن علاقمندم. پیراهن این تیم را دوست دارم و نمی خواهیم راجع به مشکلاتی که دیر یا زود حل می شود صحبتی کنم.