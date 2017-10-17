نشت گاز H۲S در واحد بهره برداری اهواز/ چند نفر مسموم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن عالیپور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب درباره حادثه نشت گاز H۲S در واحد بهره برداری اهواز٢ اظهار کرد: متأسفانه در جریان تعمیرات موقت بخشی از واحد بهره برداری اهواز٢، گاز سولفید هیدروژن نشت می‌کند که موجب مسمومیت چهار تن از نیروهای پیمانکاری این پروژه شد که بلافاصله تیم پزشکی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مستقر در این واحد، مصدومان حادثه را به سرعت به بیمارستان شرکت نفت در اهواز انتقال داد و پس از رسیدگی‌های پزشکی سه تن مرخص شدند و یک تن همچنان تحت مداوا و مراقبت قرار دارد.

وی افزود: پس از بررسی‌های لازم از سوی کمیته رسیدگی کننده به حوادث غیرمترقبه در واحدهای عملیاتی و بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، چنانچه در این میان مشخص شود که این حادثه به دلیل کم توجهی و سهل انگاری حاصل از بی توجهی به الزام‌ها و مقررات ایمنی بوده باشد، به طور قطع، ضمن برخورد با خاطیان، مسئولان بدون شک از مسئولیت خود کنار گذاشته می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، واحد بهره‌برداری شماره دو اهواز واقع در پنج کیلومتری شمال شرق شهرستان اهـواز که نفت خام تولیدی از مخازن آسماری و بنگستان اهواز (بخش‌های ۲، ۳ و ۴) و میدان آبتیمور را جمع‌آوری و فرآورش می‌کند، در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون قرار دارد.