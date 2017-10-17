کاهش محسوس دما در سیستان وبلوچستان/طوفان سیستان ادامه دارد

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی وزش بادهای گرم جنوبی امروز نیز در نواحی مرکزی و مرز غربی استان سیستان و بلوچستان تداوم خواهد داشت که در برخی از این نقاط همراه با گردوخاک است.

وی افزود: از اواخر وقت امشب شدت وزش بادهای سرد شمال - شمال غربی در منطقه سیستان افزایش می یابد، بنابراین طی سه روز پایانی هفته باد همراه با گرد و خاک در پنج شهر شمالی استان انتظار می رود.

وی ادامه داد: همچنین از روز چهارشنبه در مرز شرقی و نواحی غربی استان سیستان و بلوچستان علاوه بر گرد و غبار، وزش بادهای شمالی با شدت کمتر منجر به خیزش گرد و خاک می شود.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان خاطر نشان کرد: از نظر دمایی از فردا به طور میانگین شاهد کاهش ۶ تا ۱۰درجه ای دما ابتدا در نیمه شمالی استان وبه تدریج و با شدت کمتر در نیمه جنوبی استان خواهیم بود.

وی گفت: همچنین طی این مدت در نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان پدیده غالب غبار محلی خواهد بود و سواحل نیز مه آلود پیش بینی می شود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی این مدت نسبتا آرام پیش بینی می شود، ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته زابل و هامون با حداقل دمای ۱۱ و راسک با حداکثر دمای ۴۳ درجه سانتی گراد به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بوده اند.