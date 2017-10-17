سوآپ نفت روسیه همچنان متوقف است

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی اسلامی در نشست خبری با بیان اینکه ٢٥درصد از صادرات غیرنفتی کل کشور از سوی تولیدکنندگان عضو این اتحادیه انجام می شود، گفت: سوآپ از زمان وزارت مسعود میرکاظمی در وزارت نفت به بهانه ایجاد فساد متوقف شده و سوال این است که چرا همچنان این توقف برقرار است و روند سوآپ از سرگرفته نمی شود.

وی همچنین با اشاره به دریافت محموله نفتی روسیه از بندر نکا به مقصد پالایشگاه تهران، ادامه داد: انجام این عملیات در بخش انتقال از طریق خط لوله، دچار مشکل شد. این در حالی است که اتحادیه آمادگی از سرگیری این اقدام را دارد.

به گفته این مقام مسوول اتحادیه در امر سیاست گذاری صنعت نفت، تابع وزارت نفت هستیم و دخالتی نداریم. این در حالی است که یکی از مهم ترین وظایف اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی شناسایی بازارهای هدف و معرفی آنها به اعضا در راستای تسهیل امور صادراتی است.

احسان باقریان، نایب رییس اتحادیه نیز با اعلام اینکه ارزش محصولات صادراتی این اتحادیه در سال٩٥معادل ٧هزار میلیارد دلار بوده است، گفت: از این میان سه و نیم میلیارد دلار آن مربوط به صادرات فرآورده های پتروشیمی، ١.٢میلیارد دلار آن مربوط به بخش روغنی و پارافینی است و ٨٠٠میلیون دلار آن نیز مربوط به درآمد حاصل از صادرات قیر است.

وی ادامه داد:عمده مقاصد صادراتی فرآورده های این اتحادیه افغانستان، آسیای میانه، اروپا شرقی، آفریقا، آمریکا جنوبی و آمریکای لاتین است.

باقریان با تاکید بر اینکه وجود یک نگاه رگولاتوری در بخش صنایع پتروشیمی به شدت احساس می شود، گفت: در برخی موارد تولید کنندگان فرآورده های پتروشیمی برای در دست گرفتن بازار دست به رقابت هایی مخرب می زنند که چندی پیش مطلع شدم قرار است برای مدیریت این شرایط یک کنسرسیوم تشکیل شود. تشکیل چنین نهادی تاثیرکوتاه مدت دارد و برای اینکه شاهد تاثیربلندمدت این رویه باشیم نیاز است که یک نهاد رسمی در این راستا تشکیل شود که توسط تعیین حدود قانونی به سیاستگذاری و ابلاغ آن به فعالان این حوزه بپردازد.

این مقام مسئول در پاسخ به مهر مبنی بر اینکه روند صادرات فرآورده های این اتحادیه به چین و دریافت درآمدهای ارزی حاصل از آن به چه نحوی است، گفت: صادرات محصولات ما در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به چین در حال انجام است. این روند صادراتی مشکلاتی را تجربه کرده است اما این مشکلات در حال برطرف شدن است. البته محصولات پتروشیمی شامل دو دسته است. دسته ای از این محصولات با تقاضای بالا و حتی مازاد تقاضا روبرو هستند که شرکت های تولید کننده این محصولات با استفاده از ارتباطات خود توانسته است درآمد فروش محصولات خود را دریافت کند. به طور مثال یک شرکت تولید کننده فرآورده های پلیمری توانسته است با استفاده از ارتباطات خود دراروپا ال سی باز کند که این امر ما را به بهبودی اوضاع امیدوار کرده است.

وی افزود: بسته دیگر از محصولات پتروشیمی که نیازمند بازاریابی هستند همچنان با مشکلات نقل و انتقالات مالی مواجه اند.

به گفته نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی، ۶۵ درصد صادرات ایران به اقلیم کردستان که فرآورده های نفتی را در برمی گیرد که این میزان پس از بسته شدن مرزها متوقف شد. و از آنجایی حتی دریافت استاندارد و درآمدها در اقلیم کردستان برای ایران قابل وصول تر است وضعیت تجاری ایران با این منطقه مطلوب بود که مسدود شده است.

باقریان با تاکید بر اینکه خوراک پالایشگاهی موجود در استان بصره عراق کم نیست و حتی پالایشگاههای کوچک ما می توانند به راحتی در این منطقه فعالیت کنند تصریح کرد: انتظار می رود در شرایطی که مرزهای ایران به سوی اقلیم کردستان مسدود شده دولت توسعه صادرات فرآورده های نفتی به عراق را توسعه دهد.