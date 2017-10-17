شهرداران محلات شهر کرمان آتش نشان داوطلب شدند

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره عمومی آموزش آتش نشانی با حضور بالغ بر ۵۰ نفر از شهرداران محلات شهر کرمان برگزار شد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی امروز ۲۵ مهرماه در محل سالن ایرج بسطامی واقع در پارک مادر با هدف افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین اتش نشانی و ساکنین محلات شهر کرمان برگزار شد.

عسکری همچنین از ادامه برگزاری دوره های آموزش عمومی آتش نشانی در قالب آتش نشان داوطلب خبر داد و افزود: شهروندان برای ثبت نام شرکت در دوره مذکور به نزدیکترین ایستگاه محل سکونت یا سایت اینترنتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان می توانند مراجعه کنند.