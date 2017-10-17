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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

مدیرعامل آتش نشانی کرمان:

شهرداران محلات شهر کرمان آتش نشان داوطلب شدند

شهرداران محلات شهر کرمان آتش نشان داوطلب شدند

کرمان - مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان از برگزاری دوره عمومی آموزش آتش نشانی با حضور بالغ ۵۰ نفر از شهرداران محلات شهر کرمان خبر داد.

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوره عمومی آموزش آتش نشانی با حضور بالغ بر ۵۰ نفر از شهرداران محلات شهر کرمان برگزار شد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی امروز ۲۵ مهرماه در محل سالن ایرج بسطامی واقع در پارک مادر با هدف افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین اتش نشانی و ساکنین محلات شهر کرمان برگزار شد.

عسکری همچنین از ادامه برگزاری دوره های آموزش عمومی آتش نشانی در قالب آتش نشان داوطلب خبر داد و افزود: شهروندان برای ثبت نام شرکت در دوره مذکور به نزدیکترین ایستگاه محل سکونت یا سایت اینترنتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمان می توانند مراجعه کنند.

کد مطلب 4116747

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