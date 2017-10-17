به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسپوتنیک»، «استفان دی میستورا» فرستاده ویژه سازمان ملل در پرونده یمن اعلام کرد که قرار است فردا چهارشنبه با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مسکو دیدار کند.

وی به خبرگزاری اسپوتنیک روسیه گفته که قرار است در دیدار با مسئولان روس، مسأله از سرگیری گفتگوهای صلح در ژنو بر اساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت و اجرای توافق ایجاد مناطق کاهش تنش را مورد بررسی قرار دهد.

بر اساس این خبر دی میستورا فردا با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه هم دیدار کند. شویگو که اخیرا به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود در دیدار با «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی گفته بود که عملیات نظامی روسیه در سوریه رو به اتمام است.

این در حالی است که یک منبع در وزارت خارجه روسیه اعلام کرده که مذاکرات صلح سوریه در ژنو ممکن است نوامبر آتی آغاز شود. این منبع تأکید کرد که همه چیز به این مسأله بستگی دارد که نمایندگان معارضان سوری در این نشست چه کسانی باشند.