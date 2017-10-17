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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۴۰

دادگاه ایرادات بقایی را پذیرفت

دادگاه ایرادات بقایی را پذیرفت

وکیل حمید بقایی گفت: دادگاه ایرادات ما را پذیرفته است و قرار شد نماینده دادستان در جلسه بعدی پاسخ دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اصغر حسینی وکیل حمید بقایی در جمع خبرنگاران گفت:جلسه اول امروز برگزار شد کیفرخواست توسط نماینده دادستان قرائت شد.

وی افزود: از نظر ما کیفر خواست دارای ایرادات شکلی متعددی بود و روند رسیدگی دادسرا ایرادات فراوانی داشت که این موضوعات را امروز مطرح کردیم و دادگاه ایرادات مارا پذیرفت.

وکیل بقایی گفت: از نظر دادگاه نیز رسیدگی در دادسرا ایرادات فراوانی دارد و قرار شد جلسه تجدید شود.

وی گفت: مقرر شد در جلسه بعدی نماینده دادستان در خصوص ایرادات پاسخ دهد. احتمال می‌دهیم کیفرخواست برای اصلاح نواقص به دادسرا برگردد.

به گفته حسینی جلسه بعدی 30 مهر تعیین شده است همانطور که قبلا دادستان تهران گفته بود کیفرخواست صادره 30صفحه بود.

وی درباره موارد اتهامات موکلش گفت: موارد اتهامی مالی است و از نظر ما این موارد در حد تخلف است و جرم محسوب نمی‌شود و در هر صورت برای همه موارد دفاعیات لازم داریم قطعا بعد از اصلاح کیفرخواست دفاعیات لازم را ارائه می کنیم.

کد مطلب 4116762

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