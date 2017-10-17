بازرسی آسانسور ۳۲۰۰ ساختمان دولتی

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد با بیان اینکه تا پیش از این استاندارد اجباری مشمول هزار نوع کالا و خدمات می شد، افزود: پس از ابلاغ سیاستهای کلی نظام از سوی رهبر معظم انقلاب و همچنین مصوبه هیات دولت مبنی بر لزوم تهیه پیوست استاندارد اجباری برای همه کالاها و خدمات در حال حاضر همه تولیدات مشمول استاندارد اجباری می شوند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ادامه داد: در همه کشورها برای استاندارد یک حد و اندازه ای قائل می شوند و بر اساس آن سندی برای ساخته های انسانی تهیه شده و بسیاری از صنایع و تجارت کالاها بر اساس آن سند مورد ارزیابی قرار می گیرند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد فعالیتهای خود را در دو حوزه ملی و بین المللی متمرکز کرده تا بر کیفیت کالاها و خدمات افزوده شود، گفت: برنامه ای که در دستور کار داریم اجرای استاندارد خوداظهاری از سوی واحدهای تولیدی است به این معنا که واحدهای تولیدی به سازمان استاندارد اعلام می کنند که تا چه استانداردی را برای تولید کالاهای خود رعایت می کنند. سازمان استاندارد نیز استاندارد اعلامی از سوی واحدها را ثبت کرده و از آن پس تولیدات آن واحد را بر اساس قانون حمایت از مصرف کننده و همچنین استاندارد خوداظهاری تولیدکننده مورد سنجش و ارزیابی قرار خواهد داد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به ورود این سازمان به حوزه انرژی اظهار داشت: بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف، ۱۸۱۶ گواهی معیار انطباق مصرف انرژی صادر کرده ایم، همچنین ۳ هزار و ۳۰۰ گزارش بازرسی از ۳۱ فرآیند تولید انرژی از سوی سازمان استاندارد انجام شده است.

پیروزبخت همچنین از ورود این سازمان به حوزه CNG اشاره کرد و افزود: تا به حال ۲۴۰۰ جایگاه CNG را بازرسی کرده ایم و ۱۴۰۰ جایگاه بر اساس گزارش های این سازمان موانع بحرانی از نظر ایمنی را برطرف کرده اند.

به گفته پیروزبخت با همکاری سازمان ملی استاندارد و وزارت نفت جایگاه هایی که نقاط بحرانی داشته اند گازشان قطع شد تا به رفع این موانع بپردازند. در ابتدا گاز ۱۳۰ جایگاه CNG قطع شد که به مرور با رفع موانع بحرانی در حال حاضر تنها ۱۶ جایگاه گاز ندارند.

رئیس سازمان ملی استاندارد در خصوص اجرای قانون هوای پاک خاطرنشان کرد: این سازمان تاکنون ۳۵۰ موتورخانه ساختمان های دولتی را بررسی و تون آپ کرده و موارد مشکل دار را به مدیران سازمانها گزارش کرده است.

وی با اشاره به حادثه آسانسور دانشگاه صنعتی شریف در سال گذشته و ابراز نگرانی معاون اول رئیس جمهور از این حادثه، افزود: سازمان ملی استاندارد پس از آن به بحث ایمنی آسانسورها وارد شد که در شش ماهه نخست امسال آسانسور ۳۲۰۰ ساختمان دولتی مورد بازرسی قرار گرفت.

پیروزبخت به دستور رئیس جمهور مبنی بر ورود سازمان ملی استاندارد به صنایع غذایی اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس دستور رئیس جمهور مبنی بر کاهش قند، نمک و ترانس چرب بالا در صنایع غذایی، این موارد در تولیدات صنایع غذایی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سازمان ملی استاندارد به بحث کیفیت نان سنتی علیرغم آنکه وظیفه این سازمان نیست وارد شده و به واحدهای متخلف تذکر داده است.

وی تجربه مثبت سازمان ملی استاندارد در ارتقای کیفیت روغن خوراکی را یادآور شد و گفت: سازمان جهانی استاندارد در پی موفقیت ایران در تولید روغن گیاهی درسال جاری تعیین ۶ استاندارد روغن خوراکی را به ایران واگذار کرده است.

پیروزبخت تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد در سال جاری همکاری مثبتی با وزارت جهاد کشاورزی در بخش باقیمانده سموم و تولید غذای ارگانیک داشته است. همچنین در حوزه تولید غذای حلال نیز سازمان استاندارد مسئول بررسی کیفیت و صدور لوگوی حلال شناخته شد.

به گفته وی، تجارت غذای حلال در دنیا ۲ هزار میلیارد دلار ارزش گذاری شده که سهم ایران از این رقم بسیار اندک است.

رئیس سازمان ملی استاندارد اعلام کرد: در حال حاضر ۴ گواهی مدیریت، زیست محیطی، انرژی و غذایی ایران در سازمان ملل با استانداردهای جهانی قابل انطباق است.