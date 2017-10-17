پوشش بیمه ای معتادان در جلسه شورای عالی بیمه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه مراسم افتتاح نخستین مرکز درمان و بازتوانی مادر و کودک با اشاره به اینکه این مرکز ظرفیت نگهداری و اقامت ۴۰ مادر و کودک را دارد، گفت: باید این الگو برای حمایت از زنان درگیر اعتیاد و آسیب دیده در کشور تکرار شود.

وی ادامه داد: بسیاری از کودکانی که از مادران معتاد متولد می شوند درگیر اعتیاد هستند، ادامه داد: این الگوی بازتوانی مادران، داوطلبانه است و سرانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومانی برای هر مادر و کودک پیش بینی شده است.

وزیر رفاه گفت: در این مرکز پزشک مستقر است و در کنار مشاوره و توانبخشی درمان دارویی هم انجام می شود.

وی با تاکید بر حضور روانشناسان اجتماعی در این مرکز اضافه کرد: دانشی که در این مرکز به دست می آید و پایداری ترک اعتیاد مادران پس از خروج باید مطالعه و الگوی بین المللی شود.

ربیعی گفت: در مراکزی که پیش از این داشتیم، کودکان در حال آسیب را از مادران جدا می کردند همچنین تجربه دیگر ما در حوزه زنان معتاد باردار بود اما نگهداری همزمان مادر و کودک را نداشتیم.

وی خاطرنشان کرد: دوره نگهداری زنان ۶ ماه پیش بینی شده و بخشی از ۳۶۵ روز نخست زندگی کودک را که باید به طور کامل تحت پوشش باشد، کنترل می کند. در این برنامه مادر پس از خروج در چرخه حمایتی مشاوره بهزیستی قرار می گیرد.

ربیعی با اشاره به طراحی سامانه شناسایی و رصد آسیبهای اجتماعی گفت: تاکید ما بر مددکاری مداوم است تا افراد در قالب ماده ۱۵ و ۱۶ از مددکاری برخوردار شوند.

وی درخصوص بیمه درمان معتادان افزود: در جلسه اخیر شورای عالی بیمه، پوششهای بیمه ای مورد بررسی قرار گرفت و پروتکلی به انجام رسید که براساس آن علاوه بر خدمات دارویی، خدمات مشاوره هم رایگان ارایه خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین این خدمات علاوه بر مراکز دولتی در مراکز خصوصی هم ارائه خواهد شد و به همین منظور بودجه ۷۰ میلیارد تومانی برای امسال پیش بینی شده است.

وزیر تعاون با اشاره به رابطه فقر و نابرابری و بروز آسیبهای اجتماعی گفت: نا آرامیهای اجتماعی و نا امنی روانی جامعه از علل اصلی آسیبهای اجتماعی است و ما نمی خواهیم صورت مساله را پاک کنیم.