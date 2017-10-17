حوزه معادن خراسان جنوبی آسیب شناسی شود/معرفی طرح های سرمایه گذاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مروج الشریعه ظهر سه شنبه در اولین شورای معادن استان اظهار کرد: شورای معادن باید با تبیین وظایف قانونی پیگیر تعهدات و وظایف خود باشد.

وی با بیان اینکه کلیاتی از سیاست های بزرگ معادن استان باید در شورا مورد بحث و بررسی قرار گیرد، افزود: تمامی موارد مورد بحث در شورا باید از قبل مشخص و به اطلاع تمامی اعضا جهت رای برسد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه معدن بالاترین مزیت استان محسوب می شود، گفت: پهنه قابل توجه ای از استان در بر گیرنده سنگ های معدنی باارزش است که کاربردهای موثری در افزایش سهم سبد صادراتی محصولات استان دارد.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در استان بسیار حائز اهمیت است، عنوان کرد: دبیرخانه شورا مکلف است فهرست جامعی از طرح های قابل سرمایه گذاری در بخش معدن را تهیه کند.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه ارائه مستندات داخلی می تواند در اختصاص بودجه تاثیر داشته باشد، بیان کرد: ارائه جزوه مختصری با ادبیات مناسب و شکیل همراه با ترجمه یک زبان زنده دنیا به متقاضیان سرمایه گذاری در استان می تواند کمک خوبی در راستای جذب سرمایه گذار باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه سرمایه گذاری باید با یک مبنای مستحکم، عاقلانه و هوشمندانه وارد کار شویم، اظهار داشت: با در دست داشتن مستندات کامل می توانیم با صلابت بیشتری با سرمایه گذاران وارد مذاکره شویم.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: اگر دارندگان پهنه اکتشافی به هر دلیلی ثروت معادن را راکد گذاشتند باید با هر میزان اختیاری که داریم جهت تعیین تکلیف آن ها استفاده کنیم.

وی با اشاره به اینکه حوزه معدن استان باید آسیب شناسی شود، افزود: صنایع معدنی استان نیز نیاز به کمک دارند و در مورد آن ها باید بحث و بررسی شود.

پیشگیری از خام فروشی و صدور مواد خام

مروج الشریعه بیان کرد: جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در آینده در محل کارخانجات استان جهت بررسی بیشتر مشکلات برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه بر اساس قانون گردش آزاد اطلاعات مکلفیم تمامی واگذاری ها را در چرخه آزادی از اطلاعات در اختیار مردم قرار دهیم، گفت: باید با رعایت حقوق شهروندی سایتی را طراحی و واگذاری معادن را در آن اعلام کنیم.

استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر پیشگیری از خام فروشی و صدور مواد خام از استان، عنوان کرد: خام فروشی مصیبت است لذا با هم اندیشی اعضا باید از این مصیبت جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه برگزاری شورای معادن در استان ها یکی از جلوه های قانون برنامه ششم است، بیان کرد: با توجه به اینکه برای اولین بار پس از انقلاب در دولت یازدهم 35 قلم از اختیارات مرکزی به استان ها پاگذار شد لذا امیدواریم منشور اختیارات منطقه ای به صورت قانونی به حد اعلا برسد.

مروج الشریعه با بیان اینکه باید حداکثر پیشگیری در خام فروشی و حداکثر فرآوری را در استان داشته باشیم، اظهار داشت: برای اینکه معادن بتوانند با داشتن تسهیلات لازم و با آرامش خاطر به استخراج بپردازند باید جهت گیری های لازم به سمت توسعه معادن را مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به اینکه می توانیم از برخی محصولات معدنی استان همچون سنگ به عنوان تغییر الگوی مصرف استفاده کنیم، افزود: اگر معادنی وجود دارد که می تواند سنگ را جایگزین بلوکه های سیمانی کند باید از سرجمع تملک استان اعتباری در این راستا در اختیار آن ها قرار داد.

برپایی نمایشگاه معدنی خراسان جنوبی با دعوت از کشورهای هدف صادراتی

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: می توانیم با استفاده از استخراج سنگ های معدنی استان شهرها را به شهرهای گردشگری تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه موظفیم در ارائه و معرفی مزیت معدنی استان به سمت و سوی برگزاری نمایشگاه های تخصصی معادن برویم، گفت: تا پایان سال جاری نمایشگاه معدنی و محصولات معدنی استان را با دعوت از کشورهای هدف صادرات برگزار می کنیم.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه منابع طبیعی و محیط زیست استان باید حفظ شود، عنوان کرد: استان باید در طرح هایی که بر مبنای توسعه ریشه ای است سرمایه گذار را مکلف به جبران کند.

راه اندازی صندوق اعتباری توسعه معادن با محوریت بخش خصوصی

وی با بیان اینکه باید برای صندوق اعتباری توسعه معادن در استان چاره اندیشی شود، اظهار کرد: با محوریت بخش خصوصی می توان این صندوق را راه اندازی کرد.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه اگر می خواهیم مملکت نجات پیدا کند و به توسعه برسد کمک های فنی و اعتباری باید گسترش پیدا کند، گفت: بدون شک سرمایه گذار خارجی نجات دهنده کشور است.

وی با بیان اینکه فایناس باید در اولویت دوم در جهت توسعه کشور قرار گیرد، عنوان کرد: منابعی که در کسور داریم باید با استفاده از سیستم بانکی به کار گرفته شود.

مروج الشریعه با اشاره به اینکه باید بر روی بازاریابی محصولات معدنی و صنایع معدنی حساس باشیم، بیان داشت: باید ورود و خروج هیئت های خارجی را جهت بازاریابی معادن سامان دهی کنیم.