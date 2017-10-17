اعتبارات ورزشی استان سمنان به ۵ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد فتاحی پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری خود به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش به میزبانی اداره کل ورزش و جوانان استان، با بیان اینکه در شش ماهه نخست سال جاری حدود ۱۰ میلیارد ریال از سوی وزارت ورزش و جوانان به استان سمنان ابلاغ شد، ابراز داشت: اعتبارات ورزشی در این مدت به پنج میلیارد و۶۰۰میلیون ریال رسید و این در شرایطی است که این رقم در سال گذشته پنج میلیارد و ۲۰۰میلیون ریال بود که از رشد خوب اعتبارات حکایت دارد.

وی با بیان اینکه سمنان سالانه میزبان چهار هزار ورزشکار است، افزود: با توجه به اینکه میزبانی از مسابقات ملی و بین المللی می تواند بخش توریسم ورزشی را بهبود بخشد لذا در نظر داریم تا میزبانی مسابقات بیشتری را در شهرهای استان سمنان شاهد باشیم و این مهم می طلبد تا رسانه ها و سایر نهادهای اجرایی در اجرای میزبانی مسابقات برای همکاری با اداره ورزش و جوانان پیش قدم شوند.

مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان سمنان از سفر وزیر ورزش در نیمه دوم آبان ماه سال جاری به استان خبر داد و ابراز داشت: سلطانی فر با ورود به شاهرود از ورزشگاه ۱۵هزار نفری این شهرستان بازدید و خانه ورزش روستایی را در گرمن افتتاح می کند و همچنین در شهرهای دامغان و سمنان نیز حضور خواهد داشت و در پایان سفر ورزشگاه پنج هزار نفری گرمسار توسط وی به بهره برداری می رسد.

فتاحی در ادامه تصریح کرد: در حوزه رویکرد دولت به برون سپاری به بخش خصوصی در شش ماهه نخست سال ۳۱ مکان ورزشی به بخش خصوصی واگذار شد تا با انجام این مشارکت علاوه بر تسریع در اجرای پروژه های نیمه تمام بتوانند در مرمت و تجهیز سالن های ورزشی به حوزه ورزش کمک کنند.

وی افزود: ۲۴طرح نیمه کاره ورزشی سمنان در صورت تخصیص اعتبار تا پایان سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید لذا این مهم می طلبد تا بخش خصوصی پرچم دار میدان باشد و اعتبارات لازم این حوزه در اسرع وقت تخصیص داده شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان سمنان با بیان اینکه بانوان استان در حوزه مدال آوری پیشتاز هستند، تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری ورزشکاران استان ۵۴مدال بین المللی و آسیایی را به خود اختصاص دادند و در مسابقات ملی نیز بانوان ۲۳۵ مدال و آقایان ۲۲۶ مدال طی این مدت کسب کردند.

فتاحی از میزبانی مسابقات بین المللی بدمینتون در سمنان خبر داد و تصریح کرد: این مسابقات در رده دختران و پسران سوم آذرماه به مدت سه روز برگزار خواهد شد و ۲۰ کشور برای حضور در این رقابت ها به اردوی سمنان دعوت شدند.

وی در خاتمه یاد آور شد: استان سمنان ۳۷هزار و ۴۰۴ ورزشکار سازمان یافته دارد که شهر شاهرود از این نظر در استان پیشتاز است.