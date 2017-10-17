به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایط دشواری آغاز کرد و تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات در عرصه بین‌الملل از مهمترین برنامه‌های دولت بود و به موفقیت‌هایی دست یافته است، ادامه داد: در عرصه بین الملل به مسئله بزرگی مثل برجام دست یافتیم.

وزیر کشور با سخیف و ضعیف خواندن مواضع رئیس جمهور آمریکا، خاطرنشان کرد: تلاش آمریکا این بود که اجماع جهانی را علیه ایران ایجاد کند ولی موفق به انجام ان نشدند.

وی با اشاره به اینکه تلاش دشمن ایجاد شکاف و فاصله بین مردم و حکومت است، ادامه داد: کاهش قدرت دفاعی ایران از دیگر سیاست‌های دشمنان بود که در مقابل ما قدرت دفاعیمان را متناسب با تهدیدات و منافع و مصالح خودمان تعین می کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب از سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنیم و قوانین بین‌المللی را نیز رعایت می‌کنیم، تصریح کرد: ما در گسترش قدرت دفاعی‌مان دو اصل رعایت قوانین بین‌الملل و شرع را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی به تهدیدهای آمریکا مبنی بر لغو برجام و رد این موضوع توسط کشورهای اروپایی و قدرتمند دنیا اشاره کرد و افزود: تحریم تاریخ را در سخنان رئیس جمهور آمریکا شاهد بودیم که جوانان ایرانی به خوبی پاسخ آنها را دادند و در سایت وزارت خارجه آمریکا نیز عبارت خلیج فارس استفاده شد و از مواضع خود عقب‌نشینی کردند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه هیچ‌کسی نمی‌تواند افراد افراطی را بپذیرد، تصریح کرد: مدیران باید دارای مشی اعتدالی باشند و نتیجه اعتدال، وحدت، انسجام، همکاری و کار بیشتر، ایجاد فضای آرام و در نهایت خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه مدیران باید به برنامه‌هایی که مردم به آن رای دادند معتقد باشند، تصریح کرد: گرایش سیاسی برای ما ملاک نیست و مدیران و کارگزاران در حوزه اجرایی باید به برنامه های دولت اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی از بهبود وضعیت کشور نسبت به چهار سال قبل اشاره کرد و ادامه داد: بهبود وضعیت رشد اقتصادی و همچنین رسیدن به تورم تک‌رقمی از مهمترین دستاوردها در حوزه اقتصادی بوده است.

در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های مصطفی سالاری، عبدالکریم گراوند به‌عنوان استاندار جدید بوشهر معرفی شد.