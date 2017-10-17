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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۵

وزیر کشور:

مدیران به برنامه‌های دولت معتقد باشند/ گرایش سیاسی ملاک نیست

مدیران به برنامه‌های دولت معتقد باشند/ گرایش سیاسی ملاک نیست

بوشهر - وزیر کشور گفت: مدیران و کارگزاران در حوزه اجرایی باید به برنامه های دولت اعتقاد داشته باشند و گرایش سیاسی برای ما ملاک نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین تکریم و معارفه استاندار بوشهر اظهار داشت: دولت یازدهم فعالیت خود را در شرایط دشواری آغاز کرد و تورم بالا، رشد اقتصادی منفی و فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات در عرصه بین‌الملل از مهمترین برنامه‌های دولت بود و به موفقیت‌هایی دست یافته است، ادامه داد: در عرصه بین الملل به مسئله بزرگی مثل برجام دست یافتیم.

وزیر کشور با سخیف و ضعیف خواندن مواضع رئیس جمهور آمریکا، خاطرنشان کرد: تلاش آمریکا این بود که اجماع جهانی را علیه ایران ایجاد کند ولی موفق به انجام ان نشدند.

وی با اشاره به اینکه تلاش دشمن ایجاد شکاف و فاصله بین مردم و حکومت است، ادامه داد: کاهش قدرت دفاعی ایران از دیگر سیاست‌های دشمنان بود که در مقابل ما قدرت دفاعیمان را متناسب با تهدیدات و منافع و مصالح خودمان تعین می کنیم.

رحمانی فضلی با بیان اینکه بنا بر تاکید رهبر معظم انقلاب از سلاح هسته‌ای استفاده نمی‌کنیم و قوانین بین‌المللی را نیز رعایت می‌کنیم، تصریح کرد: ما در گسترش قدرت دفاعی‌مان دو اصل رعایت قوانین بین‌الملل و شرع را مورد توجه قرار می‌دهیم.

وی به تهدیدهای آمریکا مبنی بر لغو برجام و رد این موضوع توسط کشورهای اروپایی و قدرتمند دنیا اشاره کرد و افزود: تحریم تاریخ را در سخنان رئیس جمهور آمریکا شاهد بودیم که جوانان ایرانی به خوبی پاسخ آنها را دادند و در سایت وزارت خارجه آمریکا نیز عبارت خلیج فارس استفاده شد و از مواضع خود عقب‌نشینی کردند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه هیچ‌کسی نمی‌تواند افراد افراطی را بپذیرد، تصریح کرد: مدیران باید دارای مشی اعتدالی باشند و نتیجه اعتدال، وحدت، انسجام، همکاری و کار بیشتر، ایجاد فضای آرام و در نهایت خدمت به مردم است.

وی با بیان اینکه مدیران باید به برنامه‌هایی که مردم به آن رای دادند معتقد باشند، تصریح کرد: گرایش سیاسی برای ما ملاک نیست و مدیران و کارگزاران در حوزه اجرایی باید به برنامه های دولت اعتقاد داشته باشند.

رحمانی فضلی از بهبود وضعیت کشور نسبت به چهار سال قبل اشاره کرد و ادامه داد: بهبود وضعیت رشد اقتصادی و همچنین رسیدن به تورم تک‌رقمی از مهمترین دستاوردها در حوزه اقتصادی بوده است.

در این آئین ضمن تقدیر از تلاش‌های مصطفی سالاری، عبدالکریم گراوند به‌عنوان استاندار جدید بوشهر معرفی شد.

کد مطلب 4116794

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