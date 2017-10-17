نخستین مرحله لیگ کورسی فارس برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی هیات دوچرخه سواری استان فارس، هادی باشفاعت، گفت: نخستین مرحله مسابقات لیگ کورسی استان فارس یادواره شهدای مدافع حرم به میزبانی هیات دوچرخه سواری شیراز صبح پنج شنبه در ماده استقامت در جاده خرامه آغاز می شود.

وی افزود: همچنین این رقابت ها در ماده ۲۰۰ متر سرعت در بلوار شهید کسائی ادامه خواهد یافت و صبح روز جمعه نیز با برگزاری مسابقه کریتریوم در بلوار شهید کسائی به کار خود پایان خواهد داد.

رئیس هیات دوچرخه سواری استان فارس ادامه داد: در طی سالیان اخیر همواره در تلاش بودیم که بتوانیم مسابقات دوچرخه سواری استان فارس را همانند کشورهای پیشرفته در سطح شهر برگزار کنیم اما به دلیل نبودن امکانات و زیر ساخت های لازم این مهم امکان پذیر نبود.

وی اضافه کرد: برای نخستین بار این مسابقات با همکاری شورای ترافیک و راهنمایی و رانندگی برگزار می شود.