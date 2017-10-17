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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۸

مدیرکل هواشناسی مازندران:

۹۲ میلی باران در آمل بارید/ ارتفاع ۶ متری موج دریا در نوشهر

۹۲ میلی باران در آمل بارید/ ارتفاع ۶ متری موج دریا در نوشهر

ساری - مدیرکل هواشناسی مازندران گفت: بیشترین میزان بارندگی به میزان ۹۲ میلی متر در آمل ثبت شده است.

محمدرضا رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از دوشنبه شب تا صبح سه شنبه ۹۲ میلی متر بارندگی در آمل ثبت شده است گفت: بیشترین سرعت باد نیز به سرعت ۹۴ کیلومتر برساعت در دشت ناز به ثبت رسیده است.

وی افزود: در رامسر ۵۰ میلی متر باران و ۶۱ کیلومتر برساعت سرعت باد، در نوشهر ۸۱ کیلومتر باران و ۶۸ کیلومتر سرعت باد در ساعت، در بابلسر ۳۱ میلی متر باران و ۵۴ کیلومتر سرعت باد در ساعت، در قائمشهر ۴۶ میلی متر باران و ۴۳ کیلومتر سرعت باد در ساعت ثبت شده است.

رضوی ادامه داد: ارتفاع موج در بندر نوشهر ۶ متر ثبت شده که بی سابقه بوده است.

مدیرکل هواشناسی مازندران تصریح کرد: از بعدازظهر سه شنبه به تدریج با کاهش ناپایداری جوی در استان مواجه می شویم و روز چهارشنبه هوا صاف همراه با افزایش نسبی دما خواهد بود.

کد مطلب 4116804

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