اجازه حضور دائمی ایران در سوریه را نمی دهیم/ کاخ اسد را می زنیم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالیم پست، دفتر نخست وزیری اسرائیل بیانیه ای را در مورد دیدار امروز سه شنبه «بنیامین نتانیاهو» با «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه صادر کرد.

بر اساس این بیانیه، محور اصلی گفتگوهای نتانیاهو و شویگو ایران و حضور آن در سوریه بود و نخست وزیر رژیم صهیونیستی به صراحت اعلام کرده که اسرائیل اجازه حضور دائمی نظامی ایران در سوریه را نمی دهد.

در همین رابطه جروزالیم پست به نقل از یک مقام صهیونیست که اشاره ای به نام وی نکرده اعلام داشته که اگر حضور ایران در سوریه گسترش بیابد اسرائیل کاخ بشار اسد رئیس جمهور سوریه را بمباران می کند.

بر اساس این بیانیه، موضع اخیر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در خصوص برجام نیز از دیگر محورهای مورد بحث بین نتانیاهو و شویگو بود.

شویگو روز گذشته نیز با «آویگدور لیبرمن» وزیر جنگ اسرائیل دیدار و گفتگو کرده بود.