استقرار۴۰۰ موکب در شلمچه/خدمات رسانی به زائران اربعین مردمی است

مکی یازع در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: بیشترین تعداد موکب های مستقر در مرز شلمچه متعلق به آبادان و خرمشهر به عنوان میزبانان اصلی است به طوری که از این تعداد ۱۰۰ موکب مربوط به آبادان و ۱۰۰ موکب نیز مربوط به خرمشهر است، اینان از همراهی و کمک به مواکبی که از اسیر شهرهای کشور به عنوان معین می آیند نیز دریغ نمی کنند.

وی افزود: تاکنون ۹۵ درصد از کارهای اساسی آماده سازی مواکب به انجام رسیده، برخی ها ساخت و ساز می کنند، برخی دیگر داربست زده اند، تعدادی نیز آماده سرویس دهی هستند و به طور برنامه ریزی شده از یکم آبان ماه سرویس دهی به زائران امام حسین (ع) آغاز می شود.

یازع اظهار کرد: همگی آماده اند و برای ارائه خدمات هیچ مشکلی وجود ندارد، کار، کاری مردمی است و همه پرتلاش و به طور شبانه روزی پای کار هستند. فرمانداریهای آبادان و خرمشهر و منطقه آزاد اروند نیز در بحث آماده سازی زیرساخت های مورد نیاز اقدامات لازم را به انجام رسانده اند.

وی تصریح کرد: در زمینه پشتیبانی از مواکب، گفتگوهایی را با خیران داشتیم، موضوع یخ مورد نیاز مواکب را حل کرده ایم و برای کاهش تردد موکب داران به شهر برای تهیه یخ سعی کرده ایم تا در یک هماهنگی یخ مورد نیاز را به طور روزانه و در تعداد زیاد تهیه و در میان مواکب توزیع کنیم.

مسئول کمیته اسکان، تغذیه و مشارکتهای مردمی در مرز شلمچه گفت: در خصوص کپسول های گاز نیز با مسئولان پخش فرآورده ها صحبت کردیم و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. به منظور رفاه حال مواکب و کاهش ترددشان به شهر طی تمهیدات اندیشیده شده به طور روزانه۲۰۰ کپسول گاز در میان مواکب توزیع می شود.

توزیع روزانه ۱۲۵ هزار قرص نان در میان مواکب

یازع افزود: همچنین چهار نانوایی سیار بزرگ و ۱۱۰ نانوایی کوچک پیش بینی شده در منطقه شلمچه، به طور روزانه حدود ۲۵ هزار قرص نان را پخته و در اختیار مواکب می گذارند ضمن اینکه ما ۱۰۰ هزار قرص نان آماده را نیز در میان مواکب توزیع می کنیم.

وی اظهار کرد: طبق هماهنگی با وزارت نیرو یک کارخانه تولید آب بسته بندی (آب لیوانی معروف به آب جرعه) در حال استقرار در شلمچه است که به طور روزانه ۱۵۰ هزار عدد لیوان آب را تهیه و در اختیار ما قرار می دهد، علاوه بر این ۲۰ تریلی آب کوثر نیز در میان مواکب توزیع می شود، ستاد فرمان امام نیز که در این میان موکب دارند، پنج تریلی آب بسته بندی شده را با خود می آورند، بخشی از این آب برای بازگشت زائران نیز ذخیره سازی می شود.

جانمایی ۱۲ موکب برای اتباع افغانی و عراقی

وی با بیان اینکه در طول ۱۸ روز بیش از یک میلیون نفر ایرانی و بیش از ۱۰۰ هزار تبعه خارجی از مرز شلمچه برای سفر به کربلای معلی از مرز شلمچه عبور می کنند، تصریح کرد: سال گذشته ۱۲ موکب برای اتباع افغانی و عراقی (۱۰ موکب افغانی و دو موکب برای عراقی ها) بنا به درخواست خودشان در شلمچه جانمایی شد که به ارائه خدمات پرداختند و امسال نیز همین تعداد دوباره خدمات دهی می کنند، با توجه به اینکه پارسال مسیر استقرار مواکب اتباع خارجی متفاوت از مواکب ایرانی بود، امسال طی هماهنگی های انجام شده با استانداری و فرمانداری خرمشهر تمامی مواکب اعم از خارجی و ایرانی در طول یک مسیر مستقر شده و به ارائه خدمات به زائران می پردازند.

خدمات رسانی به زائران در دو بخش قبل و پس از اربعین

مسئول کمیته اسکان، تغذیه و مشارکتهای مردمی در مرز شلمچه گفت: خدمات اصلی ما در مسیر رفت زائران به عراق از یکم تا هجدهم آبان ماه ارائه می شود و بخش دوم این خدمات نیز پس از اربعین (هجدهم آبان به بعد) و توسط سری دوم از مواکبی که در حالت آماده باش هستند، ارائه می شود این خدمات تا پایان ماه صفر ادامه دارد.

یازع افزود: خوشبختانه هیچ مشکلی به لحاظ هماهنگی و همکاری نهادهای دولتی از جمله فرمانداریهای آبادان و خرمشهر وجود نداشته و تمامی نیازهای زیرساختی و مشکلات احتمالی به طور سریع و در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و رفع می شود.

وی با تاکید بر اینکه کار خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین بیشتر مردمی است، خطاب به موکب داران اظهار کرد: توصیه ما به موکب داران آن است که درباره توزیع غذا در شیفت های مختلف، نوبت را رعایت نه آنکه در یک زمان همه با هم غذا توزیع کنند تا خدای ناکرده برای ساعتی دیگر و گروهی از زائرانی که تازه به محل می رسند دیگر غذایی نباشد، لذا بایستی در میان مواکب یک هماهنگی به لحاظ ساعات مختلف توزیع غذا انجام شود، پذیرایی از زائران در قالب صبحانه، ناهار، شام و میان وعده انجام می شود.

خیران ۲۱۷ تن میوه در شلمچه توزیع کردند

به گفته یازع، خیران سال گذشته ۲۱۷ تن میوه را به شلمچه آورده و در میان زائران توزیع کردند.

وی از آن دسته از خیرانی که قصد کمک به امر خدمات رسانی به زائران را دارند خواست تا اقلام خوراکی مد نظرشان را به دفاتر ستاد عتبات عالیات در آبادان و خرمشهر و یا مواکبی که می شناسند، تحویل دهند و آن دسته از کسانی که قصد پرداخت وجه نقد دارند می توانند آن را به حساب های مشخص ستاد عتبات عالیات واریز کنند.