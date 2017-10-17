شعبات دانشگاه مذاهب اسلامی در داخل و خارج از کشور توسعه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ دانشگاه مذاهب اسلامی با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه و معاونین و با استقبال گسترده دانشجویان شیعه و اهل سنت در سالن همایش شهیدماموستا شیخ الاسلام این دانشگاه برگزار شد.
در این مراسم حجتالاسلاموالمسلمین محمدحسین مختاری رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی و خیرمقدم برای دانشجویان جدیدالورود و آرزوی موفقیت برای تمامی دانشجویان، برنامههای کلان دانشگاه در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و همچنین نقش و جایگاه چنین دانشگاهی در اصلاح رفتارها و اندیشه و افکار افراطگرایانه را تبیین کرد.
مختاری با بیان این که اکنون در زمانهای به سر میبریم که دچار نگاههای افراطی و دیدگاههای نابخردانهای در فهم از دین هستیم، اظهار داشت: البته در ورای این واقعه اسفناک، دشمنان اسلام و استکبار جهانی حضور دارند که امروز عبارت از یک نظام ارزشی و فکری جهانی در ایجاد، رشد، تقویت و ترویج این اندیشهها از همه امکانات و تواناییهای خود استفاده کرده و بهره میبرد. البته این امر جدیدی نیست و شاید الان بهصورت علنی حضور دشمنان را در پشت این رویدادهای غمناک مشاهده میکنیم اما سه،چهار دهه است که چنین تصمیماتی گرفتهاند.
وی افزود: متأسفانه در دورن جامعه اسلامی برخی افراد، گروها و جمعیتهایی به آنچه که در راستای تأمین منافع استکبار جهانی است دامن میزنند و متأسفانه این در میان همه مذاهب اسلامی اتفاق میافتد. در حالی که دین یک امر فرازمانی است این جریانات تلاش میکنند آن را در تنگنای خفهکننده قشریت و تحجر گرفتار کنند و فهم نادرست و اشتباه خود از دین را به جای حقیقت زلال دین و کتاب و سنت بنشانند و به جامعه و بهویژه نسل جوان القاء کنند.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با اشاره به این که امروز این گروهها و جریانات فهم ناقص و برخواسته از اندیشههای کوته بینانه و منبعث از تعصبات که منشاء آن نیز جهل و نادانی است را به نام فهم دین به خورد جامعه دهند، گفت: آنها تفسیر و برداشت از متون دینی را به نام آموزههای وحیانی دین به جامعه منتقل و از دین اسلام به عنوان یک آئین نوید دهنده اندیشههای افراطی، خشن و قشریگری به دنیا معرفی میکنند. غافل از این که دینی که رسول مکرم اسلام(ص) برای جامعه عرضه داشته و قرآنی که بخش اعظم آیاتش از رحمت، عطوفت، همزیستی مسالمتآمیز است بر آن نگاه زندگی جمعی توأم با صلح، سلم و آرامش تأکید دارد و تمام بشر را به آن دعوت میکند.به نظر میرسد در چنین شرایط و وضعیتی دانشگاهها و مراکز علمی و آکادمیک از جمله دانشگاه مذاهب اسلامی با مأموریتهایی که دارد، در این راستا مسئولیت خطیر و رسالت عظیمی بر دوش دارد.
مختاری به رسالتهای مهم و خطیر دانشگاه مذاهب اسلامی در دنیای اسلام اشاره و بیان داشت: اولین رسالتش این است که در راستای تنویر افکار جامعه بهویژه نسل جوان در برابر این تهدیدهای فکری و برداشتهای غلط از متون و معارف دین اسلام قدمهای ارزنده و مؤثری بردارد و اسلام و آموزههای وحیانی را آنگونه که هست و آنچه را که منشاء هدایت و سازندگی انسان در دو قلمرو فرد و جامعه است منتقل و معرفی کند.
وی تاکید کرد: دانشگاه مذاهب اسلامی یک ظرفیتی است برای نشان دادن آن الگوی راستین گفتمان بین فرهنگی و بین مذهبی که برخواسته از تعالیم و آموزههای وحیانی است و در ریشه کردن آنچه امروز به عنوان جمود فکری و اندیشهای که انسان را به سکون و سکوت و بی تحرکی و انجماد فکری وامی دارد و جامعه را به سمت و سوی جهل و قشری گری وامیدارد از جایگاه و از مقانم استدلال و برهان و با مؤلفههای قوی دینی و اسلامی با آنها مقابله کند این کار مجموعه دانشگاه مذاهب اسلامی، استادان فرهیخته، دانشجویان و دانشآموختگان خوش فکر و خوش استعداد، دینی و تقریبی است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: به نظر من این دانشگاه با ظرفیتهای بی بدیل و رسالتهای والایی که دارد میتواند رسالتی را نیز در زدودن افکار افراطی و در ترویج و تقویت بنیه تقریبی به جامعه که وعده حیات به انسان میدهد، بردوش بگیرد.
مختاری در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: آنچه مقام معظم رهبری بارها تأکید میفرمایند چه در حوزههای علمیه و چه در دانشگاهها بهویژه در دانشگاه مذاهب اسلامی، این است که پیروان مذاهب کنارهم و باهم بنشینند و گفتوگو کنند و آن فکر افراطی و نگاه بدبینانه که منبعث از سوءظن و برداشتهای انسانهاست رخت برببندد وگرنه چنین چیزی امکانپذیر نیست.
استاد سطوح عالی حوزه و دانشگاه بیان داشت: در جامعه مسیحیت که مذاهب چندگانهای دارد هیچوقت ندیدیم آنها تفاوت و تمایزی بین مذاهب خود داشته باشند و وقتی از آنها سؤال میشود به چه مذهبی هستند؟ پاسخ میدهند:" من مسیحی هستم" و هیچوقت نشده بگویند مثلا کاتولیک یا ارتدکس و... اما متأسفانه در جامعه اسلامی با نقشه و توطئه دشمن این انشقاق، تفرقه، اختلافات و بدبینی پیروان مذاهب اسلامی نسبت به هم ایجاد کردند که منجر به کشتار و تکفیر و افراط و... شده و این همان خواست دشمنان است و متأسفانه آنچه که امروز در جهان اسلام شاهدیم گویای این حقیقت و واقیعت تلخ است.
مختاری همچنین با ارائه گزارشی از برنامهها و اقدامات انجام شده در دوره مدیریت جدید دانشگاه مذاهب اسلامی در این مدت، اظهار داشت: الحمدالله با تیم مجرب، متخصص، آکادمیک و پرتلاشی که معرفی کردیم، سعی میکنیم دانشگاه را در اهداف و رسالتهایی که برایش ترسیم شده به افقهایی که مدنظر مقام معظم رهبری و نظام است بهویژه در عرصه بینالمللی برسانیم و این را وظیفه و رسالت خودمان می دانیم.
وی ادامه داد: تمام تلاشمان این است که به این دانشگاه اعتبار بدهیم و آن را به جایگاه حقیقیاش در داخل و خارج برسانیم که در عرصه بینالملل و مراکز دانشگاهی بدرخشد و مطرح باشد چرا که این دانشگاه با مأموریت و اهدافی که دارد و مدلی که پیاده کرده در گردآوری پیروان مذاهب اسلامی نمونه و بی نظیر است. اما متأسفانه این نمونه و مدل زیبا و بی بدیل به خوبی معرفی نشده است.
رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی با تاکید بر این که این دانشگاه پیشانی واقعی اندیشههای ناب انقلاب اسلامی در حوزه وحدت و تقریب مذاهب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری است، بیان داشت: در این مدت حضور مدیریت و تیم جدید چندین تفاهمنامه مهم با دانشگاههای خارج از کشور امضاء کردیم و دیدارها و همکاریهای فراوان بین دانشگاهی و علمی با مراکز مختلف در داخل و خارج از کشور انجام دادیم و از همه ابزارها برای معرفی این دانشگاه بی بدیل به دنیا استفاده میکنیم و آینده روشنی را متصور هستیم.
دکتر مختاری همچنین توسعه شعبات دانشگاه در داخل و خارج از کشور را نیز جزو برنامه ها عنوان کرد و افزود: هم اکنون سه شعبه در سنندج، بندرعباس و زاهدان داریم و مقدمات راه اندازی واحدهای دانشگاه در بوشهر، گلستان، ارومیه و... فراهم شده و در خارج از کشور نیز درخواست و استقبال برای حضور ما و راه اندازی شعبات دانشگاه بسیار زیاد است که در حال بررسی آنها هستیم و از ظرفیت نهادهای مختلف بهویژه رایزنیهای فرهنگی کشورمان در کشورهای مختلف برای معرفی دانشگاه استفاده میکنیم.
وی یادآور شد: ایجاد فرصتهای مطالعاتی در خارج از کشور برای استادان و دانشجویان دانشگاه، تبادل استاد و دانشجو و همکاریهای علمی و پژوهشی با مراکز علمی و دانشگاهی دنیا را نیز در دستور کار و برنامه داریم و فضا برای تعاملات با ظرفیتهایی که این دانشگاه دارد فراهم است. این دانشگاه آبروی نظام است و همانگونه که مقام معظم رهبری درباره این دانشگاه فرمودند: "ما باید مرجعیت علمی را در جهان بر عهده داشته باشیم و زمینه را برای تحصیل همه مذاهب اسلامی فراهم کنیم". به اعتقاد ما میشود این کار را کرد و امکانش هست.
همچنین در این جلسه، معاونان پژوهشی و فناوری دکتر ابراهیمیان، آموزشی و تحصیلات تکمیلی دکتر صابری، دانشجویی و فرهنگی حجتالاسلام والمسلمین اسدی، مدیر دفتر همکاریهای علمی بین المللی دکتر جهانگیری و نماینده رئیس دانشگاه در تمشیت امور دانشجویان خواهر، سرکارخانم دکتر دانش پور گزارشی از فعالیت های انجام شده و معرفی بخشهای مرتبط ارائه دادند.
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