محلات در آینده نزدیک به قطب تولید کاغذ از سنگ تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی زینی وند پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح دهمین نمایشگاه بین المللی سنگ ایران و صنایع وابسته در محلات اظهار داشت: دو واحد از کارخانجات فرآوری سنگ به زودی در محلات استارت می خورد و محلات در صنعت سنگ و صنایع وابسته استعدادهای بسیار دارد.

وی بیان داشت: ۶۰ درصد ذخایر تراورتن کشور در این شهرستان است و همچنین ۱۲ درصد ذخایر تراورتن دنیا در محلات وجود دارد.

فرماندار محلات افزود: با وجود ۲۸۰ کارخانه فرآوری سنگ اما اگر سری بزنیم به سوله های زیبای فرآوری سنگ، مملو از هزاران تن سنگ انباشته شده است که به علت رکود این وضعیت حاکم شده و در این مورد دولت باید فکر اساسی و راهگشا انجام دهد.

زینی وند خاطرنشان کرد: دولت باید در زمینه صادرات حمایت های تشویقی انجام دهد، علت عدم صادرات این است که قیمت تولید اولیه بالا است و حتی قدرت رقابت با کشورهای اطراف خود را هم نداریم .

وی بیان داشت: البته ناگفته نماند که به خاطر رکود ما باید به سمت صنایع جانبی حرکت کنیم. در آینده نزدیک شهرستان محلات به قطب تولید کاغذ از ضایعات سنگ تبدیل خواهد شد و تولیدات را به بازار داخلی عرضه می کنیم.

زینی وند در بخش دیگر سخنان خود گفت: همچنین محلات پایتخت گل ایران است و حدود ۹۰۰ هکتار گل زیر کشت داریم و پژوهشکده ملی گل و گیاه در محلات فعال است. در تنوع گل هم پنج هزار نوع گل زینتی در محلات تولید می شود.

فرماندار محلات ادامه داد: همچنین اولین شهرک تخصصی پرورش ماهی زینتی کشور در محلات در حال احداث است که تاکنون پنج میلیارد تومان اعتبار برای آن تخصیص پیدا کرده است و کارهای عملیاتی آن به زودی آغاز می شود.

وی خاطرنشان ساخت: در حوزه پرورش گل و گیاه در محلات با مشکل آب روبرو بودیم که ۳۰ لیتر در ثانیه از پساب انتقال یافت و ۱۵هکتار دیگر به ظرفیت گلخانه های پرورش گل محلات افزوده خواهد شد.