هیچ مقام قضایی در اردبیل بازداشت نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان اردبیل، ناصر عتباتی ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: خبر منتشر شده در این خصوص و در یکی از روزنامه های سراسری صحت ندارد.

وی افزود: در این خبر قید شده که یک مقام قضایی در اردبیل به اتهام مسائل اخلاقی بازداشت شده که این خبر تکذیب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: فردی از پرسنل دادگستری استان اردبیل (اعم از قضایی و اداری) نه تنها دستگیر نشده بلکه هیچ پرونده‌ای نیز در این زمینه تشکیل نشده و خبر منتشره از مصادیق بارز نشر اکاذیب و افترا است.

به گفته عتباتی این خبر علاوه بر مسئولیت کیفری واجد مسئولیت سنگین شرعی و اخروی است و انتظار می‌رود تا مدیر مسئول روزنامه مذکور ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای از انتشار هرگونه اخبار کذب و غیر موثق خودداری کند.

وی تأکید کرد: در راستای ماده ۲۳ قانون مطبوعات لازم است روزنامه منتشر کننده نسبت به چاپ این تکذیبیه در اولین شماره خود اقدام نماید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: به رغم برخورد و تعقیب کیفری این روزنامه به خاطر انتشار اخبار کذب مشابه در گذشته متأسفانه کماکان این روند ادامه داشته و قطعاً موضوع از طریق دادستانی پیگیری خواهد شد.