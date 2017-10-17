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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۴۶

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل:

هیچ مقام قضایی در اردبیل بازداشت نشده است

هیچ مقام قضایی در اردبیل بازداشت نشده است

اردبیل – دادستان عمومی و انقلاب اردبیل گفت: خبر منتشره در خصوص بازداشت یک مقام قضایی در این استان به اتهام مسائل اخلاقی صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان اردبیل، ناصر عتباتی ظهر سه‌شنبه با اعلام این خبر تصریح کرد: خبر منتشر شده در این خصوص و در یکی از روزنامه های سراسری صحت ندارد.

وی افزود: در این خبر قید شده که یک مقام قضایی در اردبیل به اتهام مسائل اخلاقی بازداشت شده که این خبر تکذیب می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل تصریح کرد: فردی از پرسنل دادگستری استان اردبیل (اعم از قضایی و اداری) نه تنها دستگیر نشده بلکه هیچ پرونده‌ای نیز در این زمینه تشکیل نشده و خبر منتشره از مصادیق بارز نشر اکاذیب و افترا است.

به گفته عتباتی این خبر علاوه بر مسئولیت کیفری واجد مسئولیت سنگین شرعی و اخروی است و انتظار می‌رود تا مدیر مسئول روزنامه مذکور ضمن رعایت اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای از انتشار هرگونه اخبار کذب و غیر موثق خودداری کند.

وی تأکید کرد: در راستای ماده ۲۳ قانون مطبوعات لازم است روزنامه منتشر کننده نسبت به چاپ این تکذیبیه در اولین شماره خود اقدام نماید.

 دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان افزود: به رغم برخورد و تعقیب کیفری این روزنامه به خاطر انتشار اخبار کذب مشابه در گذشته متأسفانه کماکان این روند ادامه داشته و قطعاً موضوع از طریق دادستانی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 4116837
محمد میرزایی ناطق

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