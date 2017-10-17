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۲۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۳۵

معاون دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان:

نوجوان ۱۶ ساله رفسنجانی به ۴ بیمار جان دوباره بخشید

نوجوان ۱۶ ساله رفسنجانی به ۴ بیمار جان دوباره بخشید

رفسنجان - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت: «امیرحسین آرطیس» نوجوان ۱۶ ساله رفسنجانی با اهدای قلب، کبد و کلیه ها به چهار بیمار جان دوباره بخشید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرزابیگی پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نوجوان روز چهارشنبه ۱۹ مهرماه در اثر سانحه با موتورسیکلت دچار مرگ مغزی می شود که بلافاصله به بخش آی. سی. یو بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) رفسنجان منتقل می شود.

وی افزود: با تأیید مرگ مغزی این نوجوان توسط تیم پزشکی و رضایت خانواده اش، اعضای بدن وی شامل قلب، کبد و کلیه ها روز دوشنبه به چهار بیمار اهدا و به آنها جان دوباره بخشید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در پایان از اقدام خداپسندانه خانواده این نوجوان تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 4116838

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